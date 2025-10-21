„Naszym zdaniem opublikowane dane wskazują na rosnące ryzyko, że na koniec roku deficyt przekroczy 7 proc. PKB (wobec 6,9 proc. PKB w ustawie budżetowej)” - ocenili analitycy banku Santander w komentarzu do danych GUS.
Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2025 r. wzrosła o 0,2 proc. rdr, a miesiąc do miesiąca o 20,6 proc. - podał dziś Główny Urząd Statystyczny.
Santander zauważył, że różnice w liczbie dni roboczych pomogły sektorowi poprawić wynik dot. produkcji budowlano-montażowej, a wrześniowy odczyt potwierdza również, że niespodziewane załamanie w sierpniu (-6,9 proc. r/r) miało jednorazowy charakter.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Szefowa Związku Zawodowego w KAS: Żądam od Tuska i Domańskiego ustosunkowania się do słów wiceministra Dropa
Polska stoi przed znaczącym wzrostem nakładów inwestycyjnych związanych z napływem środków unijnych oraz realizacją Krajowego Planu Odbudowy. Powinno to przełożyć się na wyższą aktywność w budownictwie. Jednak dotychczasowe wskaźniki koniunktury w sektorze nie sygnalizują rychłego nabrania rozpędu przez produkcję budowlaną, dlatego podtrzymujemy założenie o jedynie marginalnie dodatnich wzrostach r/r w pozostałych miesiącach bieżącego roku
— podkreślili przedstawiciele Santadera.
Fatalne przewidywania ws. deficytu
GUS przekazał też, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. wyniósł 6,5 proc. PKB.
Deficyt finansów publicznych za 2024 r. został zrewidowany do 6,5 proc. z 6,6 proc. PKB, a za 2023 r. do 5,2 proc. z 5,3 proc. PKB. Z kolei szacunek długu publicznego w 2024 r. obniżono do 55,1 proc. z 55,3 proc. PKB. Na koniec II kwartału dług wyniósł 58,1 proc. PKB wobec 57,3 proc. PKB w I kw. 2025 r. Dane kwartalne wskazały na wzrost deficytu w ujęciu czterech kwartałów do 7,0 proc. PKB po II kwartale 2025 r. z 6,8 proc. PKB po I kw. (…) Naszym zdaniem opublikowane dane wskazują na rosnące ryzyko, że na koniec roku deficyt przekroczy 7 proc. PKB (wobec 6,9 proc. PKB w ustawie budżetowej)
— ocenił Santander.
Donald Tusk wraz z Andrzejem Domańskim co chwilę chwalą się rozwojem polskiej gospodarki. Niestety dla nich, Polacy coraz bardziej odczuwają na własnej skórze fatalną politykę uprawianą przez koalicję 13 grudnia.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk i Domański chwalą się wzrostem produkcji, ale dochody budżetu niższe o 50 mld zł od planu. „To przypomina PRL-owską propagandę”
— Katastrofa budżetowa Tuska i Domańskiego! Morawiecki: Ponad 200 mld deficytu przy 415 mld dochodu. „Prognozy sfałszowano”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743736-deficyt-budzetowy-przekroczy-7-proc-pkb-rosnace-ryzyko
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.