Bruksela troszczy się o klimat, a co z ludźmi… Podatek od emisji nie będzie opóźniony, choć rządy biją na alarm

Siedziba Komisji Europejskiej / autor: Fratria
Siedziba Komisji Europejskiej / autor: Fratria

Komisja Europejska nie ma litości dla obywateli Unii… Chce wprowadzić w 2027 roku podatek od emisji, choć spowoduje to drastyczne podwyżki rachunków. Wiele państw domaga się odroczenia podatku o trzy lata.

Dziś komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra będzie przekonywał ministrów krajów unijnych odpowiedzialnych za energię, że wprowadzenie od 2027 roku nowego systemu handlu emisjami CO2 - EU ETS2 będzie pod kontrolą Brukseli, czyli że podwyżka rachunków za ogrzewanie i paliwo, która z tym się niechybnie wiąże, nie zrujnuje budżetów gospodarstw domowych. Poinformowała o tym wczoraj szefowa KE Ursula von der Leyen w liście do szefów rządów, o czym donoszą światowe media.

Według portalu Politico Hoekstra zaproponuje „konkretne zmiany w przepisach”, a władze w Brukseli zastanawiają się nad…

