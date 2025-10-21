W Roku Spółdzielczości obserwujemy, jak modele kooperatywne, spółdzielcze inicjatywy lokalne i zaangażowanie społeczności w ekonomię zmieniają oblicze rozwoju regionalnego.
Dynamiczna gospodarka wymaga elastyczności, ale też więzi społecznych. Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym, przetwórczym czy usługowym pozwalają lokalnym producentom utrzymać większy udział w łańcuchu wartości – zamiast sprzedawać surowiec, wspólnie organizują produkcję, dystrybucję i marketing. Kooperatywy spożywcze, które zrzeszają rolników, sprzedawców i konsumentów, budują model krótkich łańcuchów dostaw — mniej pośredników, wyższe przychody lokalne, odciążenie transportu.
Fundacja Stefczyka wspiera projekty społeczno-ekonomiczne: edukację ekonomiczną, doradztwo dla małych spółdzielni czy granty lokalne. W ramach programu „Pomóż oszczędzać rodzinie” Fundacja uczestniczyła wraz z SKEF w promowaniu odpowiedzialnego gospodarowania domowym budżetem — m.in. jako partner finansowy projektu. Model spółdzielczy daje odporność na wahania rynkowe — gdy jedna firma upada, spółdzielnia ma możliwość wsparcia członków, reorganizacji czy współdzielenia zasobów. Właśnie dlatego w małych ośrodkach czy na terenach wiejskich spółdzielnie mogą być motorem stabilizacji ekonomicznej.
Roku Spółdzielczości prowokuje do wspierania rozwoju centrów doradztwa dla spółdzielni, sieci kooperatyw i inkubatorów spółdzielczych — miejsca, w których lokalni przedsiębiorcy uczą się zarządzania, marketingu, finansów i wspólnej strategii. Z pomocą Fundacji Stefczyka i ruchu spółdzielczego taka transformacja może stać się impulsem rozwoju dla regionów, które dotąd pozostawały w cieniu wielkich metropolii.
