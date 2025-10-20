Polska firma rodzinna Colin, właściciel m.in. słynnych nad Wisłą marek słodyczy Solidarność, Goplana czy Grześki, przeprowadziła fuzję z niemieckim producentem czekolady Gubor Schokoladen - został on włączony do Grupy Colian. Po tej transakcji firma Gubor Schokoladen podjęła decyzję o zamknięciu niemieckiego zakładu produkcyjnego w Cadolzburgu i magazynu w Forchheim. Za to Colian otworzy zakład w Opatówku pod Kaliszem, który ma zatrudniać kilkaset osób.
Colian przeprowadził fuzję z niemieckim producentem czekolady Gubor Schokoladen już w maju 2025 roku. Ma to umożliwić polskiej firmie zwiększenie przychodów z rynków zagranicznych - po fuzji mają przewyższać te pozyskiwane z Polski. W wyniku fuzji polska Grupa Colian zarządza 12 zakładami produkcyjnymi (nie tylko w Polsce, także w Irlandii oraz w Niemczech), zatrudnia 4200 pracowników i rocznie produkuje ok. 85. tys. ton słodyczy.
Fuzja z Gubor Schokoladen jest zgodna ze strategią globalnego rozwoju Grupy Colian i tworzy doskonałe zaplecze do intensyfikacji działań obu firm na rynkach lokalnych i szeroko poza nimi. Połączenie zaawansowanych procesów pozwoli jeszcze lepiej odpowiadać na zwiększające się potrzeby naszych klientów, dla których zróżnicowana i wysokiej jakości oferta stanowi podstawę efektywnej współpracy
— tłumaczył w komunikacie podanym przez polską firmę Jan Kolański, Prezes Grupy Colian.
Produkcja w Polsce zamiast w Niemczech
Po fuzji niemiecka firma Gubor Schokoladen ogłosiła, że zamknie fabrykę w Cadolzburgu w kwietniu 2026 roku i magazyn w Forcheim w czerwcu 2027 roku, między innymi z powodu wzrostu kosztów stałych. Te linie produkcyjne trafią do innych zakładów Gubor Schokoladen w Polsce oraz w Niemczech
Natomiast Grupa Colian zamierza otworzyć nowy zakład w Opatówku pod Kaliszem z 14 liniami produkcyjnymi. Pracę ma w nim znaleźć kilkuset specjalistów.
Warto zaznaczyć, że obroty Grupy Colian w roku 2023/2024 wyniosły niemal 320 mln euro.
tkwl/colian.com/biznes.interia.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743630-niemcy-zamykaja-zaklad-a-colian-otwiera-nowy-w-polsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.