Z udziałem prezydentów Polski i Litwy odbyło się uroczyste otwarcie drogi Via Baltica łączącej oba kraje. „Ta droga, którą dzisiaj otwieramy jest czymś więcej niż tylko szlakiem transportowym. Jest łącznikiem, który wzmacnia nasze relacje, zbliża nasze społeczeństwa i przyczynia się do odporności naszego regionu” - powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Oficjalne otwarcie drogi miało miejsce na wiadukcie na trasie Via Baltica po litewskiej stronie przy polsko–litewskiej granicy. Tam spotkali się prezydenci Polski i Litwy.
W swoim przemówieniu prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że Polskę i Litwę od wieków łączy nie tylko wspólna historia, ale także wspólne wartości.
Ta nowoczesna infrastruktura, którą dzisiaj podziwiamy odzwierciedla doskonały stan stosunków polsko-litewskich. Dziękuję panie prezydencie za tę relację. Od wieków nasze kraje i narody łączą nie tylko wspólna historia, ale także wspólne wartości, o które zawsze walczyliśmy. Te wartości to suwerenność, wolność, wzajemny szacunek i solidarność. Budowa i otwarcie tej drogi w Polsce i na Litwie, jak również rozbudowa jej na Łotwie i Estonii stanowiło duże wyzwanie, ale także ogromną szansę gospodarczą dla nas
— powiedział.
Łączy kraje bałtyckie przez Polskę z Europą Zachodnią, a poprzez Via Carpatia z południowo-wschodnią częścią Unii Europejskiej. Umożliwia szybszy i bardziej efektywny przepływ towarów, usług i osób stanowiąc tym samym bodziec dla rozwoju naszych gospodarek, a także szanse na nowe inwestycje, miejsca pracy i zwiększoną konkurencyjność
— dodał.
Trasa Via Baltica łączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Od granicy z Litwą w Budzisku trasa biegnie wzdłuż całej S61 i (w rejonie Ostrowi Mazowieckiej) łączy się z S8 do Warszawy. Trasa jest - jak podkreślają drogowcy - najważniejszym połączeniem drogowym, które łączy kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Via Baltica jest także elementem dwóch korytarzy europejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Północne - Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie
