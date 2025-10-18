Produkty marek własnych przestały być synonimem oszczędności – dziś królują na półkach i w koszykach Polaków. Wydajemy na nie już ponad 60 mld zł rocznie, a średnio 30 zł przy każdej wizycie w sklepie. O trendach i przyszłości tego rynku eksperci będą dyskutować podczas kongresu w Kielcach.
Z danych firmy badawczej YouGov wynika, że w okresie od września 2024 do sierpnia 2025 roku polskie gospodarstwa domowe wydały na produkty wytwarzane dla sieci handlowych, znane jako marki własne, o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeciętny konsument sięga po tego typu artykuły średnio 152 razy w roku, wydając przy każdym zakupie około 30 zł.
O tym, jak rozwija się rynek i jaką rolę odgrywają produkty tworzone na zlecenie sieci, dyskutować będą uczestnicy kongresu Future Private Labels Summit podczas Targów Marek Własnych organizowanych w kieleckim ośrodku wystawienniczym 22–23 października.
Jak zaznaczyła menedżer Małgorzata Ozdoba, uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju rynku. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli handlu, producentów, dyrektorów zakupów i ekspertów z sektora FMCG, który generuje ponad 60 mld zł obrotu rocznie.
Kongres na Targach Kielce
Podczas kongresu w Kielcach eksperci omówią także wpływ sytuacji międzynarodowej na rynek handlu detalicznego. W debacie „Marki własne – paliwo przyszłości handlu detalicznego” prelegenci zastanowią się, jak globalne napięcia gospodarcze – w tym wojny handlowe – mogą przełożyć się na ceny produktów i strukturę kosztów w sieciach.
Uczestnicy będą rozmawiać również o jakości i standaryzacji produkcji. Doświadczeniami w tym zakresie podzielą się przedstawiciele polskich firm spożywczych i dystrybutorów, w tym menedżerowie ds. rozwoju marek i handlu detalicznego.
Panele będą dotyczyć także strategii sieci w sektorze kosmetycznym i chemii gospodarczej. Jak wynika z analiz firmy PMR, pod koniec 2024 roku w Polsce działało blisko 3 tys. sklepów tego typu, a wartość rynku przekroczyła 13 mld zł – to prawie trzykrotny wzrost w porównaniu z 2018 rokiem.
W Targach Kielce zaprezentują się wystawcy m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Rumunii, Turcji i Chin. Pokażą szeroką gamę produktów – od żywności i napojów, przez kosmetyki i chemię gospodarczą, po artykuły dla zwierząt. Future Private Labels Summit oraz Targi Marek Własnych odbędą się w 22 i 23 października 2025 w Targach Kielce.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743459-polacy-wydaja-w-sklepach-miliardy-na-marki-wlasne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.