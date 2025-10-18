Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Poseł Bartosik: "Rynek zostaje zachwiany przez Mercosur i Ukrainę. Rolnicy są oszukani"; "Całe rolnictwo jest zagrożone"

Jesteśmy w jakimś sensie ograniczeni, ale i oszukani. Myśmy się zgodzili na wspólną politykę rolną po to, żeby móc korzystać ze wspólnego rynku. Ten rynek zostaje zachwiany przez Mercosur i Ukrainę. Rolnicy są oszukani” - powiedział poseł PiS Ryszard Bartosik na antenie Telewizji wPolsce24.

Poseł PiS został zapytany o zagrożenie ze strony umowy z Mercosur.

Umowa grozi polskiemu i europejskiemu rolnictwu. Mamy dziś nadprodukcję żywności. Widzimy, że na wszystkich rynkach jest problem. Teraz wyobraźmy sobie, że otwieramy europejski rynek na towary z Ameryki Łacińskiej, z krajów Mercosur. Wyobraźmy sobie, że one tu wpływają, są po niższej cenie. Polskie rolnictwo upada i podobnie będzie z rolnictwem europejskim

— powiedział.

Następnie kontynuował:

Całe rolnictwo jest zagrożone. Jeśli…

