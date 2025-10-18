Wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska nie wycofa się z podatku węglowego, czyli kary za emisję CO2, którą od początku 2027 roku mają płacić wszyscy właściciele aut spalinowych i ogrzewający domy gazem i węglem. Co najwyżej złoży obietnicę, że będzie pilnować, by nie był nadzwyczajnie wysoki. Ale czy jej dotrzyma to zupełnie inna kwestia.
Podatek od emisji, czyli EU ETS2, który już za 14 miesięcy obejmie transport i ciepłownictwo, mocno uderzy w gospodarstwa domowe szczególnie w naszej części Europy, podnosząc gwałtownie koszty utrzymania. Władze w Brukseli obiecały temu zapobiec. W odpowiedzi na apel rządów 19 krajów członkowskich, zainicjowany przez Czechy, a poparty m.in. przez Słowację, Polskę i Niemcy, Komisja Europejska ma przedstawić jeszcze przed końcem roku konkretne propozycje, by złagodzić skutki podatku. Jednak w ogóle nie bierze pod uwagę najprostszego rozwiązania, czyli całkowitej rezygnacji z jego wprowadzenia.…
