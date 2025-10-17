„Rząd dogadał się z bankami na mikropodatek, żeby zamydlić oczy opinii publicznej. A to wszystko kosztem obywateli!” - przestrzega Mateusz Morawiecki, szef EKR, były premier we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o CIT, która podnosi stawkę podatku dochodowego od banków. Stawka wyniesie 30 proc. w 2026 r., 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. od 2028 r.
Dogadany mikropodatek
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Mateusz Morawiecki - były premier, szef EKR.
Dziś rząd dogadał się z bankami na mikropodatek, żeby zamydlić oczy opinii publicznej. A to wszystko kosztem obywateli!
— wskazał.
Mniej pieniędzy na szpitale, obronę i szkoły — za to droższe kredyty hipoteczne dla tysięcy rodzin. Zamiast pomagać Polakom, pomagają bankom
— ocenił.
Ile jeszcze będziemy płacić za ich nieudolność!?
— pytał Mateusz Morawiecki, publikując mem uderzający w Donalda Tuska, który w przeszłości pozował na tle palety pieniędzy, przekonując, że Polacy nie mogą sięgnąć po środki z KPO (za rządów koalicji 13 grudnia faktycznie po nie sięgnięto i to niestety zbyt dosłownie, co pokazała afera KPO).
PRZYPOMINAMY: Afera KPO to największy skandal korupcyjny od 1990 roku! Gdyby Polska była demokracją, sprawa mogłaby wywrócić rząd Tuska
Decyzja Sejmu
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Za było 238, przeciw 187, a 18 wstrzymało się od głosu.
Wcześniej Sejm odrzucił poprawki Klubu Parlamentarnego PiS zmierzające do wyłączenia z podwyżki CIT-u zarówno Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jak i banków spółdzielczych. Zgłoszone przez KP PSL Trzecia Droga poprawki, które zmierzały do zastosowania do banków spółdzielczych innych, niższych stawek CIT niż w przypadku pozostałych instytucji, zostały wycofane.
Ustawa podnosi stawkę podatku CIT płaconego przez banki z obecnych 19 proc. do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, będą płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 – 16 proc.
W ustawie znalazły się - poza podwyżką stawek CIT dla banków - również zapisy dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.
Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – 1 stycznia 2027 r
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743412-morawiecki-przestrzega-rzad-dogadal-sie-z-bankami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.