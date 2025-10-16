Groźna iluzja. Firma zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne Polski brnie w pułapkę zielonej rewolucji

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Prezes firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo całego polskiego systemu energetycznego chce zamknięcia w przyśpieszonym tempie wielu elektrowni węglowych po to, by dominowały u nas odnawialne źródła. Eksperci ostrzegają: to zagrożenie, „iluzja” i „szaleństwo”.

O realizacji prawdziwej „zielonej rewolucji” w polskiej energetyce szef spółki PSE Grzegorz Onichimowski mówił podczas konferencji „Suwerenność zaczyna się na Śląsku”, jaka odbywała się ostatnio w Katowicach. Wniosek podstawowy z jego wypowiedzi jest taki, że energetyka węglowa nie będzie w kraju już tak potrzebna, jak przez wiele dekad. I w szybkim tempie zostanie zastąpiona odnawialnymi źródłami i częściowo nowymi blokami na gaz. Onichimowski przewiduje rozwój magazynów energii.

Tak więc już w 2030 roku moce konwencjonalne, czyli…

