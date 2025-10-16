Główny Urząd Statystyczny zrewidował szacunek wzrostu PKB Polski w II kw. ‘25 do 3,3 proc. z 3,4 proc. rdr. i utrzymał szacunek za I kw. na poziomie 3,2 proc. rdr - wynika z komunikatu urzędu.
Spożycie ogółem wzrosło ze 102,3 w pierwszym kwartale do 103,8 w kwartale drugim. W sektorze gospodarstw domowych konsumpcja wzrosła ze 102,6 do 104,5. W sektorze publicznym odnotowano wzrost ze 101,5 do 102,0.
Spadek odnotowano zarówno w przypadku handlu zagranicznego (101,9 ze 102,1 w pierwszym kwartale), jak i importu (ze 104,3 do 103,4).
Popyt krajowy nieznacznie spadł (ze 104,3 do 104,1), a PKB lekko wzrósł (ze 103,2 do 103,3).
CZYTAJ TAKŻE:
-GUS podał dane o inflacji w lipcu. Ekonomiści PKO BP: Jeszcze tylko jedna obniżka stóp procentowych, możliwa pod koniec 2025 roku
-Tusk ogłosił „koniec pisowskiej drożyzny”, wskazując na niską inflację. Burza w sieci. „Nie czuję tego w swoim portfelu”
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743299-spada-tempo-wzrostu-pkb-gus-zrewidowal-dane-w-ii-kwartale
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.