Spada tempo wzrostu gospodarczego! GUS zrewidował dane w II kwartale 2025 r. Z 3,4 do 3,3 proc. Gdzie odnotowano spadki?

Główny Urząd Statystyczny zrewidował szacunek wzrostu PKB Polski w II kw. ‘25 do 3,3 proc. z 3,4 proc. rdr. i utrzymał szacunek za I kw. na poziomie 3,2 proc. rdr - wynika z komunikatu urzędu.

Spożycie ogółem wzrosło ze 102,3 w pierwszym kwartale do 103,8 w kwartale drugim. W sektorze gospodarstw domowych konsumpcja wzrosła ze 102,6 do 104,5. W sektorze publicznym odnotowano wzrost ze 101,5 do 102,0.

Spadek odnotowano zarówno w przypadku handlu zagranicznego (101,9 ze 102,1 w pierwszym kwartale), jak i importu (ze 104,3 do 103,4).

Popyt krajowy nieznacznie spadł (ze 104,3 do 104,1), a PKB lekko wzrósł (ze 103,2 do 103,3).

