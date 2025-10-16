Browar w Namysłowie z początkiem 2026 roku zakończy produkcję - poinformowała w komunikacie Grupa Żywiec, tłumacząc decyzję spadkiem rynku piwa, rosnącymi kosztami i podatkami. Według burmistrza Namysłowa Jacka Fiora pracę w jednym z najstarszych browarów w Polsce może stracić około stu osób.
W obliczu spadku rynku piwa, rosnących kosztów i podatków z początkiem 2026 roku Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów. Pracownicy browaru otrzymają pełen pakiet odpraw oraz dodatkowe wsparcie, uzgodnione ze związkami zawodowymi
— poinformowała Grupa Żywiec na swojej stronie internetowej.
Dodała, że prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami na temat sprzedaży aktywów browaru.
Ich szczegóły objęte są umowami o zachowaniu poufności. Firma będzie kontynuować warzenie swoich marek w pozostałych browarach
— wskazała firma.
Zdaniem burmistrza Namysłowa Jacka Fiora decyzja o zaprzestaniu z początkiem 2026 roku produkcji piwa w browarze założonym w 1321 roku jest problemem zarówno dla miasta kojarzonego od wieków z tym zakładem, jak i załogi.
Jak przekazał burmistrz, informację o rezygnacji z produkcji piwa w Namysłowie otrzymał od przedstawicieli koncernu, którzy zapewnili go o wsparciu, jakie zostanie udzielone wszystkim pracownikom, którzy utracą pracę. Zdaniem burmistrza chodzi tu o grupę około stu osób.
To nie koniec historii browaru?
W wypowiedzi dla regionalnej rozgłośni Radio Opole burmistrz wyraził nadzieję, że decyzja koncernu nie jest końcem historii browaru.
Po raz kolejny nasz browar stanie na zakręcie i wierzę, że to tylko zakręt. My wiemy wszyscy, że browar działał od 1321 roku. To po Wieliczce, kopalni Wieliczka, drugie najstarsze przedsiębiorstwo w Polsce, które istnieje i które dalej produkuje. Nie chciałbym, aby pomimo wielu zawirowań historii ta historia browaru miała się kończyć przy obecnym właścicielu
— powiedział burmistrz Fior.
Grupa Żywiec jest częścią koncernu Heineken, w Polsce należą do niej browary w Żywcu, Warce, Namysłowie i Elblągu.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743248-znany-browar-konczy-produkcje-prace-moze-stracic-sto-osob
