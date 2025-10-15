Unijne władze liczą na porozumienie rządem w Pekinie w sprawie dostaw surowców strategicznych i metali ziem rzadkich, bo ograniczenia w ich eksporcie zagrażają ciągłości produkcji w wielu branżach, nie tylko zielonych technologii. Jednocześnie chcą uzgodnić wspólne stanowisko z krajami z G7, szczególnie z USA.
Unia stawia na negocjacje
W przyszłym tygodniu zaplanowano rozmowy w tej sprawie, a odpowiedzialny za kwestie handlu unijny komisarz MarosŠefčovic odbędzie wideokonferencję z chińskim ministrem. Choć wczoraj ministrowie państw wspólnoty dyskutowali o problemie, jakim jest ograniczenie przez Chiny eksportu minerałów, co stawia w trudnej sytuacji wiele firm i branż w Unii, to jednak nie zdecydowali się na żadne rozwiązania, które mogłyby świadczyć o działaniach odwetowych. Komisarz Šefčovič zapowiedział też, że po konsultacjach z sekretarzem handlu USA Howardem Lutnickiem, ustalili, iż wskazane byłoby także szybkie zorganizowanie wideospotkania przedstawicieli G7. …
