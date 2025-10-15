Cena kawy rośnie od kilku miesięcy. Tych, którzy chcą kupić ją taniej, czeka rozczarowanie.
W ciągu dziewięciu miesięcy kawa ziarnista zdrożała średnio o prawie 23 proc., mielona – o niemal 29 proc., a rozpuszczalna – o ponad 16 proc.
Według opinii zebranych przez MondayNews ewentualny spadek cen jest możliwy dopiero w połowie 2026 roku, ale tylko pod warunkiem, że Brazylia zbierze większe plony, a jej plantacji nie nawiedzą kolejne katastrofy pogodowe.
