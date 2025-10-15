Cena kawy rośnie od kilku miesięcy. Tych, którzy chcą kupić ją taniej, czeka rozczarowanie. Kiedy jest możliwy ewentualny spadek cen?

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/eliasfalla
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/eliasfalla

Cena kawy rośnie od kilku miesięcy. Tych, którzy chcą kupić ją taniej, czeka rozczarowanie.

W ciągu dziewięciu miesięcy kawa ziarnista zdrożała średnio o prawie 23 proc., mielona – o niemal 29 proc., a rozpuszczalna – o ponad 16 proc.

Według opinii zebranych przez MondayNews ewentualny spadek cen jest możliwy dopiero w połowie 2026 roku, ale tylko pod warunkiem, że Brazylia zbierze większe plony, a jej plantacji nie nawiedzą kolejne katastrofy pogodowe.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niesamowite odkrycie! Poranna kawa uruchamia w komórkach mechanizm długowieczności. Pod tym kątem badany jest również lek na cukrzycę

tt/Telewizja wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych