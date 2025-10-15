We wrześniu inflacja utrzymała się na poziomie 2,9 proc. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek twierdzi, że właśnie ten wynik skłonił Radę Polityki Pieniężnej do szybszej, październikowej obniżki stóp procentowych.
Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wskazuje, że niższy od oczekiwań odczyt inflacji mógł przesądzić o decyzji Rady Polityki Pieniężnej o październikowej obniżce stóp procentowych.
Jak podkreśliła Kurtek, wrześniowy wynik „determinował ścieżkę inflacji na kolejne miesiące”. Jej zdaniem, wskaźnik CPI może w październiku pozostać na poziomie 2,9 proc. rok do roku, a pod koniec roku obniżyć się do ok. 2,7 proc. W efekcie bieżący rok zakończy się inflacją niższą od wcześniejszych prognoz.
Ekonomistka oceniła, że decyzja RPP o obniżce stóp w październiku została podjęta wcześniej niż oczekiwano.
Niższy od prognoz odczyt inflacji we wrześniu mógł być dla RPP argumentem przesądzającym o obniżce stóp procentowych już w październiku i nie czekaniem z decyzją do listopada (tj. do najnowszej projekcji NBP), gdyż odczyt ten (w połączeniu z ogłoszonym dalszym mrożeniem cen energii dla gospodarstw domowych do końca br.) niejako ‘zagwarantował’ rewizję prognoz inflacji NBP na czwarty kwartał br. i prawdopodobnie kolejne kwartały przyszłego roku
— uważa ekonomistka.
Według Kurtek, tegoroczne cięcia stóp procentowych – łącznie o 125 punktów bazowych – oznaczają, że Rada nie zdecyduje się na dalsze obniżki w końcówce roku. Jej zdaniem, do redukcji kosztu pieniądza RPP może wrócić w pierwszym kwartale 2026 roku.
GUS publikuje dane ws. inflacji
Jak poinformował dziś GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,8 proc. i towarów o 1,9 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (przy wzroście cen towarów o 0,1 proc. i spadku cen usług o 0,2 proc.).
We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 2,7 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5 proc.) oraz edukacji (o 2,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,10 p. proc, 0,08 p. proc. i po 0,03 p. proc. Niższe ceny w zakresie: transportu (o 1,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,13 p. proc., 0,12 p. proc. oraz 0,08 p. proc.
W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 3,9 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,8 proc.), restauracji i hoteli (o 5,4 proc.) oraz zdrowia (o 4,8 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,92 p. proc., 0,77 p. proc., 0,35 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,28 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,8 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 p. proc. i 0,03 p. proc.
