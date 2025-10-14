Jastrzębska Spółka Węglowa znajduje się w fatalnej kondycji. Zapowiedziano restrukturyzację i rozmowę z pracownikami o redukcji płac. „Myślę, że minimum to jest 15 proc., które powinno być redukowane” - powiedział wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
Wczoraj w Radiu RMF Kropiwnicki pytany był o zapowiedzianą restrukturyzację i rozmowy zarządu spółki z pracownikami dot. cięć wynagrodzeń „od 15 proc. w górę”.
Myślę, że minimum to jest 15 proc., które powinno być redukowane
— stwierdził wiceszef MAP.
Zresztą spółka już to przerabiała, bo proszę pamiętać, że JSW to jest spółka, która działa na rynku cyklicznym; i już było (…) w historii, że załoga godziła się na redukcje płac po to, żeby ocalić firmę
— dodał.
Kropiwnicki pytany był też o to, czy górnicy zatrudnieni w JSW dostaną w tym roku premie, czy 13. pensje.
To jest element rozmów zarządu ze stroną społeczną, ze związkami i musi wynikać z tego całościowy plan. Tu nie chodzi o jeden element, to musi być kwestia redukcji płac czy funduszu płac. Dopiero wtedy wchodzą elementy związane z dodatkowymi pensjami, czyli „barbórką”, premiami itd. To też kwestia ograniczenia liczby pracowników, ograniczenia inwestycji; wszystkich elementów, które zarząd negocjuje
— tłumaczył. Jednocześnie Kropiwnicki zapewnił, że wypłaty pensji dla pracowników nie są zagrożone, a mowa jedynie o dodatkach i premiach.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Potężny kryzys Jastrzębskiej Spółki Węglowej! Minister energii zabrał głos. Zapowiada „restrukturyzację”. Atakuje też prof. Czarnka
Walka JSW o zwrot składki solidarnościowej
Wiceszef MAP przekazał też, że resort wspiera zarząd w tym, aby spółka odzyskała 1,6 mld złotych zapłaconych w latach 2023-2024 w ramach tzw. składki solidarnościowej, o których zwrot zwróciła się w kwietniu br. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wspieramy zarząd w działaniach dot. zwrotu tego, bo moim zdaniem ta składka nie powinna być w ogóle wypłacona
— powiedział Kropiwnicki.
To była absolutnie rzecz, no taka trochę bezmyślna nawet, że w sytuacji, kiedy wiedziano, że jest koniunkturalny cykl na tym rynku zgodzono się na wypłatę tych środków
— ocenił.
Resort klimatu odrzucił kwietniowy wniosek JSW i odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie, argumentując, że organ nie ma kompetencji do oceny zgodności ustawy z konstytucją RP i jest to wyłączne uprawnienie Trybunału Konstytucyjnego. W lipcu Jastrzębska Spółka Węglowa złożyła do MKiŚ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nadpłaty i zwrot składki solidarnościowej.
JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Od końca 2024 r. spółka wdraża Plan Strategicznej Transformacji na rzecz m.in. zwiększania wydobycia i podnoszenia efektywności. Według władz spółki, aktualny pozostaje plan wydobycia w tym roku ponad 13 mln ton węgla, wobec 12,5 mln w ubiegłym roku.
Jastrzębska Spółka Węglowa podała, że jej zarząd podjął uchwałę ws. rozpoczęcia przygotowań do procesu restrukturyzacji. Zgodnie z komunikatem JSW do 31 stycznia ma zostać wypracowane porozumienie ze stroną społeczną dot. dostosowania kosztów wynagrodzeń do obecnej sytuacji spółki, wypracowanie nowych warunków finansowania z instytucjami oraz opracowanie możliwych form wsparcia ze strony Skarbu Państwa. Zdaniem zarządu spółki, te działania pozwolą ustalić kolejne kroki naprawcze lub restrukturyzacyjne oraz ramy funkcjonowania JSW w perspektywie długoterminowej.
CZYTAJ TAKŻE: Związkowcy protestują. Strajk w energetyce coraz bardziej prawdopodobny. „Sytuacja jest bardzo napięta”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743100-redukcja-plac-w-jsw-za-tuska-kropiwnicki-minimum-15-proc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.