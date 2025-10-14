Wrócił Donald Tusk do władzy i polska gospodarka znów zalicza potężny kryzys. Służba zdrowia, szkolnictwo, rolnictwo czy górnictwo - wszędzie widać nieudolność i niewydolność. Minister energii Miłosz Motyka odniósł się do fatalnej sytuacji, w jakiej znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa, „Potrzebny jest efektywny dialog, otwarty i szczery” - powiedział minister na antenie Polsat News. Oby nie skończyło się tak jak za poprzednich rządów Tuska, gdy doszło do pacyfikowania strajkujących górników.
Związki zawodowe reagują na kryzys w przemyśle
Na Śląsku ponownie zawiązano Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Związkowcy alarmują, że przemysł w regionie - zwłaszcza górnictwo, hutnictwo i motoryzacja - znalazł się w dramatycznej sytuacji. Dziś planują blokady ulic w Jastrzębiu-Zdroju oraz demonstrację przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Minister energii z PSL Miłosz Motyka w programie „Graffiti” stwierdził, że „to, co się dzieje z Jastrzębską Spółką Węglową, wynika z sytuacji na rynkach światowych”. Polityk dodał, że „konieczna jest restrukturyzacja działania spółki”, a także działania ograniczające napływ tańszej stali spoza Unii Europejskiej.
Potrzebny jest efektywny dialog, otwarty i szczery związany też z tym, jak należy podsumować działania poprzednich zarządów czy gwarancje zatrudnienia na kilkanaście lat do przodu, niezależnie od poziomu wydobycia, które wpłynęły na kondycję tej spółki. Ocenić należy kwestie inwestycji, one w przyszłości również przyniosą zysk. Dziś bez restrukturyzacji się nie obejdzie
— dodał Motyka. Z kolei wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki zapowiedział, że „15 proc. to jest minimum, które powinno być redukowane”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Związkowcy protestują. Strajk w energetyce coraz bardziej prawdopodobny. „Sytuacja jest bardzo napięta”
Motyka zaznaczył:
Jestem odpowiedzialny za regulację, a nie za nadzór nad spółką, dlatego nie zapowiem pracownikom, których nie nadzoruje, cięć, bo bardzo poważnie ich traktuję.
Odnosząc się do finansów sektora, Motyka wyjaśnił, że „to nie jest kwestia dopłat do górnictwa”, a w budżecie państwa zapisano 5,5 mld zł na ten cel.
Rozmawialiśmy o tym z Andrzejem Domańskim i na ten moment nasza decyzja jest taka, że 5,5 mld złotych w przyszłorocznym budżecie trafi na ten sektor. Będziemy reagowali na bieżąco, ale na ten moment jest to kwota wystarczająca
— podkreślił minister.
Motyka o słowach prof. Czarnka
Prowadzący rozmowę przytoczył także słowa prof. Przemysława Czarnka, który wskazywał, że kopalnia Bogdanka znajduje się w dramatycznym położeniu.
Bogdanka, która przynosiła 700 milionów złotych zysku rocznie, dziś jest po zawale - w 2024 roku przyniosła miliard czterysta milionów złotych straty. To cud Tuska. Na czym polega cud Tuska? Na tym, że jak rządzili złodzieje z PiS-u, to pieniądze były, a jak przyszli uczciwi fachowcy z Platformy, to pieniędzy nie ma
— mówił były minister kultury.
Motyka odpowiedział:
Przemysław Czarnek powinien wziąć kalkulator i porównać trójkę z piątką, co jest większe, np. na rynkach. Tutaj utraty płynności nie ma. Powinien odejść od tej złośliwości politycznej i skupić się na tym, że realizujemy inwestycje, które będą zabezpieczały interes na lata i szkoda, że sektor obronny czy energetyka jest elementem takiego politycznego naparzania ze strony polityków PiS. Dobrze by było gdyby uderzyli się we własne piersi i nie robili polityki, a chcieli współpracować.
Minister energii może używać pięknych słów do opisywania rzeczywistości oraz zrzucania odpowiedzialności z ekipy Donalda Tuska. Na jego nieszczęście liczby nie kłamią, w tym aspekcie polska gospodarka zaczyna wyglądać fatalnie. Inwestycje strategiczne są opóźnione lub wstrzymane i coraz częściej słyszymy słynne „pieniędzy nie ma i nie będzie”.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk chce być zabawny? Proponuje „kolejne pisowskie protesty”. „Pośmiejemy się razem”. Komentującym do śmiechu nie jest!
— TYLKO U NAS. Z bronią gładkolufową na górników i hutników! Rafał Jedwabny z protestu w Sławkowie: Zostaliśmy spacyfikowani
xyz/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/743098-potezny-kryzys-jsw-co-na-to-motyka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.