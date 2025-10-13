Wielki biznes włącza się w wojnę celną z Chinami. Minerały krytyczne kluczowe dla gospodarki

autor: Fratria

Po tym, jak Pekin użył najmocniejszej amunicji i ograniczył eksport minerałów krytycznych, niezbędnych w nowoczesnych technologiach wojskowych i energetycznych, jeden z najpotężniejszych banków USA ogłosił wart półtora biliona dolarów program wsparcia krytycznych branż. Z kolei rząd holenderski przejął kontrolę nad spółką należącą do chińskiego giganta produkującego mikroprocesory.

Niewyobrażalne konsekwencje

Rosnący konflikt między Waszyngtonem a Pekinem to efekt zapowiedzi Donalda Trumpa wprowadzenia nawet 100-proc. ceł na chiński import. Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na radykalne ograniczenie przez Chiny sprzedaży minerałów ziem rzadkich i związanych z nimi technologii. Pekin kontroluje nie tylko ,światowe wydobycie, ale i przetwórstwo surowców i pierwiastków krytycznych. Konsekwencje…

