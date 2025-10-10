„Cały czas mam wrażenie, że (polski) rząd nad tym w ogóle nie panuje, dlatego, że to głosowanie w COREPER i przyjęcie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą odbyło się przy poparciu Polski” - powiedziała europoseł Konfederacji Anna Bryłka na antenie Polsat News, odnosząc się do podpisanej umowy rolnej między UE a Ukrainą.
Nowa umowa z Ukrainą budzi obawy
Komitet Stałych Przedstawicieli UE (COREPER) porozumiał się w sprawie nowej umowy handlowej z Ukrainą, która ma zostać przyjęta pod koniec listopada. Dokument reguluje przepływ towarów z kraju ogarniętego wojną, lecz - jak ostrzega Anna Bryłka z Konfederacji - może mocno uderzyć w polskie rolnictwo.
To będzie zalew. Zalew ukraińskich towarów, tak jak to miało miejsce w 2023 r., gdzie mieliśmy masowe protesty rolników w związku z importem zboża
— oceniła europosłanka w programie „Graffiti” na antenie Polsat News.
Dodała, że Polska poparła decyzję COREPER, co pokazuje brak kontroli nad sytuacją.
Cały czas mam wrażenie, że (polski) rząd nad tym w ogóle nie panuje, dlatego, że to głosowanie w COREPER i przyjęcie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą odbyło się przy poparciu Polski
— zauważyła.
Bryłka: Nie ma co być naiwnym
Przed wojną kontyngent na cukier to było 20 tys. ton, teraz jest 100 tys. ton. I pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć: gdzie te kontyngenty zostają? One w głównej mierze zostają w krajach przyfrontowych, właśnie w Polsce
— wskazała Anna Bryłka.
Oceniając zapewnienia Komisji Europejskiej, że Ukraina podniesie standardy produkcji do 2028 roku, europosłanka była sceptyczna.
Nie ma co być naiwnym, to się nie wydarzy. Najpierw niech Ukraina się dostosuje do unijnych standardów i dopiero niech Komisja Europejska otwiera rynek, a nie odwrotnie
— podkreśliła.
Jak dodała, Kijów już uznał porozumienie za „wielki sukces negocjacyjny”.
Ukraina to nie tylko zboże
— zaznaczyła.
Umowa rolna UE-Ukraina to tylko część problemów, przed jakimi stoi polskie rolnictwo. Za rogiem czeka również porozumienie z krajami Mercosur. Takiej konkurencji polski rolnik prawdopodobnie nie przetrwa…
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— TYLKO U NAS. Ardanowski: „Rolnicy są w dramatycznej sytuacji”; „Często sprzedaży w ogóle nie ma”; „Rządu nikt nie zwolni z odpowiedzialności”
— Koalicja 13 grudnia ma dla rolników kredyty, zamiast dotacji na wyrównanie strat. „Nie będziemy dopłacać do wszystkiego”
xyz/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/742765-umowa-ue-z-ukraina-uderzy-w-polske-brylka-to-bedzie-zalew
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.