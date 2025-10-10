Zdaniem poseł PiS Anny Gembickiej, byłej minister rolnictwa, obecny szef resortu z nadania PSL „mówi Bronisławem Komorowskim”. „Zamiast jakiejkolwiek pomocy, czy rozwiązań systemowych, czy dopłat, minister proponuje kredyty” - wypunktowała na antenie Telewizji wPolsce24. „Widzę jak w Sejmie posłowie PSL reagują, kiedy na przykład my punktujemy, że premier Tusk nie chce dawać środków na rolnictwo. Wtedy PSL - powiem szczerze - reaguje bardziej żywiołowo niż PO i bardziej żywiołowo niż PO broni premiera Tuska” - dodała.
Jak podkreśliła Anna Gembicka w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”, polskie rolnictwo jest w wyjątkowo trudnej sytuacji! A co robi minister Stefan Krajewski z PSL?
Minister Krajewski na pytania o ewentualną pomoc mówi, że przecież nie będziemy dopłacać do…
