Jak radzą sobie wielkie polskie spółki? Jak można było się spodziewać, za rządów Koalicji 13 Grudnia sytuacja nie wygląda specjalnie dobrze. Do sprawy w krótkim komentarzy odniósł się Daniel Obajtek.
Jacek Frączyk w artykule pt. „Holding Tuska trzeci raz na minusie. Kto zaskoczył pozytywnie, a kto zawalił” na łamach „Business Insider” opisuje sytuację państwowych spółek. Pisze m.in. o stratach na poziomie 658 milionów złotych.
Dziewiętnaście spółek giełdowych, w których kontrolę sprawuje państwo, drugi kwartał zakończyło stratą w wysokości 658 mln zł. To już trzeci kwartał na minusie odkąd rząd obecnej koalicji wymienił zarządy. Główną przyczyną takiej sytuacja były gigantyczne odpisy na utratę wartości majątku Grupy PGE. W tym samym czasie prywatne spółki zyski mnożyły
– czytamy.
Drugi kwartał 2025 r. nie był łatwy dla 19 spółek z menedżerami z państwowego nadania — czyli nasz umowny Holding Tuska. Największa elektrownia w Polsce jest bezwartościowa, a spośród elektrowni węglowych największej firmy energetycznej w Polsce tylko Elektrownia Opole ma jeszcze rację bytu (wycena na 4 mld zł, obniżona o 5 mld zł), reszta mogłaby być równie dobrze zamknięta — to punkt widzenia Grupy PGE, która po testach na utratę wartości doszła do wniosku, że Elektrownia Bełchatów, podstawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, warta jest zero
– pisze dziennikarz.
Problemy dotyczą też takich gigantów jak Enea, KGHM czy Grupa Azoty.
Drugi kwartał w Holdingu Tuska ma jednak poza PGE też więcej negatywnych bohaterów. KGHM co prawda miał zysk, ale o 400 mln zł niższy rok do roku. Enea też wyszła na plus, ale o 389 mln zł niższy rdr. Wreszcie Grupa Azoty nie dość, że znowu straciła i to dwunasty kwartał z rzędu, to jeszcze o 169 mln zł więcej niż rok wcześniej
– czytamy.
Autor wspomina też m.in. o wynikach Orlenu, które choć są na plusie, to miały „rozczarować analityków”.
Orlen, choć rozczarował analityków, to jednak wypracował zysk o 1,6 mld zł wyższy (rok temu była niewielka strata) niż rok wcześniej.
Reakcja Daniela Obajtka
Na krótki, choć wymowny komentarz, pozwolił sobie Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu napisał po prostu:
Brawo
