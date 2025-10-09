Rozsądna polityka procentuje! Prezes Glapiński: "Zasoby złota stanowią 25 proc. wszystkich rezerw NBP". A co z obniżką stóp procentowych?

Adam Glapiński / autor: wPolsce24
Adam Glapiński / autor: wPolsce24

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przekazał dziś, że obecnie 25 proc. wszystkich rezerw NBP to złoto, którego zgromadzono 520 ton, a jego wartość przekracza 240 mld zł. Prezes zadeklarował, że NBP dalej będzie kupował ten surowiec. Dodał, że „perspektywy inflacji na najbliższe miesiące poprawiły się; aktualne prognozy wskazują, że inflacja w czwartym kwartale tego roku pozostanie na poziomie zbliżonym do 3 proc.”

Informuję, że zarząd Narodowego Banku Polskiego przychylił się do mojej propozycji i podjął decyzje strategiczne o zwiększeniu zapasów złota, podwyższając udział złota w naszych rezerwach, aktywach rezerwowych do poziomu 30 proc.

— powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Glapiński.

Jak mówił NBP ma zasoby złota przekraczające 520 ton.

W tej chwili są warte ok. 240 mld zł, a cena złota cały czas rośnie. To stanowi w tej chwili 25 proc. naszych wszystkich rezerw. To jest przyzwoity wskaźnik

— powiedział prezes NBP.

NBP w czołówce

Dodał, że pod względem zasobów złota polski bank centralny wyprzedza Europejski Bank Centralny oraz Bank Anglii, jak i „cały szereg innych renomowanych banków”.

Na świecie zajmujemy w tej chwili 12. miejsce wśród banków centralnych i będziemy złoto kupować dalej

— zadeklarował Glapiński.

Ocenił, że złoto stanowi „kotwicę bezpieczeństwa państwowego, filar zaufania do naszej waluty i gospodarki oraz gwarancję niezależności państwowej i gospodarczej”.

Nasze trzy zasady podstawowe to oczywiście: bezpieczeństwo, płynność i dochodowość w długim terminie

— zaznaczył.

Zwrócił też uwagę, że podstawową część rezerwy NBP gromadzone jest w obligacjach skarbowych w dolarach amerykańskich.

Dolar jest walutą światową, jest walutą naszego zachodniego świata. Oczywiście gromadzimy dolary, ale zwiększamy udział złota. Tak robią zresztą wszystkie najważniejsze banki centralne

— podkreślił.

Inflacja pozostanie na poziomie ok. 3 proc.

Perspektywy inflacji na najbliższe miesiące poprawiły się; aktualne prognozy wskazują, że inflacja w czwartym kwartale tego roku pozostanie na poziomie zbliżonym do 3 proc.

— ocenił podczas dzisiejszej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Poprawiły się perspektywy na najbliższe miesiące. Pan prezydent podpisał wreszcie ustawę mrożącą cenę energii w tej wersji, którą rząd przedstawił i dzięki temu ceny energii elektrycznej do końca tego roku nie wzrosną. W efekcie aktualne prognozy wskazują, że inflacja w czwartym kwartale pozostanie na poziomie zbliżonym do 3 proc.

— powiedział szef banku centralnego.

Glapiński podkreślił, że Narodowy Bank Polski dąży do osiągnięcia średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o 1 pkt proc., uznając obecny poziom inflacji za satysfakcjonujący. Jednakże pomimo czasowego zamrożenia cen energii elektrycznej, które pomogło utrzymać prognozy inflacji w czwartym kwartale blisko 3 proc., Rada Polityki Pieniężnej zachowuje ostrożność ze względu na podwyższoną inflację bazową, która zwiększa ryzyko przekroczenia celu w przypadku nieprzewidzianych wahań cen.

Szef NBP uznał, że ważnym czynnikiem ryzyka w dłuższym horyzoncie czasowym jest także spodziewane wprowadzenie systemu ETS 2 w 2027 roku, które może znacząco podnieść inflację, a także silny popyt wewnętrzny, stymulujący wzrost gospodarczy, który działa proinflacyjnie. Wobec tych zagrożeń Rada unika pochopnych działań, aby nie obniżać, a potem nie podwyższać stóp procentowych.

Do ryzyk dla inflacji CPI Glapiński zaliczył wysoką inflację bazową utrzymującą się powyżej 3 proc. Podwyższona inflacja bazowa zwiększa ryzyko, że inflacja ogółem przekroczy dopuszczalny przedział odchylenia od celu w przypadku wzrostu cen energii lub żywności.

Zwrócił uwagę, że ceny energii elektrycznej zostały zamrożone do końca bieżącego roku. W obecnym stanie prawnym od stycznia ma nastąpić ich odmrożenie.

Szacuje się, że odmrożenie cen energii elektrycznej, przy założeniu obecnej wysokości taryf, podwyższy inflację konsumencką o 0,3 do 0,4 pkt proc.

— dodał.

Podkreślił, że zapowiedziane na 2027 rok wejście w system ETS 2 w Unii Europejskiej niesie ze sobą ryzyko, a szacunki wskazują, że wprowadzenie tego systemu w Polsce mogłoby podwyższyć inflację nawet o 2 pkt proc., prowadząc do wzrostu cen paliw i ogrzewania.

Zdaniem Glapińskiego popyt w gospodarce rośnie stosunkowo szybko, co jest zjawiskiem proinflacyjnym. W drugim kwartale dynamika PKB wzrosła do 3,4 proc., a wzrost konsumpcji silnie przyspieszył. Oczekuje się, że roczna dynamika PKB utrzyma się na solidnym poziomie w trzecim kwartale, a wzrost PKB w całym 2025 roku powinien być wyższy niż w roku poprzednim.

Przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych

Jeśli w nadchodzących kwartałach utrzymają się „dobre dane” to być może jest przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jak dodał, decyzje w listopadzie będą podejmowane na podstawie projekcji NBP.

Czy (…) nie ma przestrzeni do dalszej obniżki stóp? Może tak być, że ta przestrzeń jest, w zależności od tego jak widzimy te najbliższe kwartały (…) W tej chwili to widzę tak: taka przestrzeń, jeśli się utrzymają te dobre dane, być może jest

— powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Glapiński.

Zaznaczył, że decyzje będą podejmowane „z posiedzenia na posiedzenie” RPP.

Zwrócił uwagę, że w listopadzie NBP opublikuje listopadową projekcję, która jest „głęboką analizą gospodarki i podstawowych trendów z kwartału na kwartał, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok”.

Na podstawie tej projekcji podejmiemy decyzje w listopadzie. Wszystko jest przed nami, oczywiście stopy nie mogą maleć w nieskończoność

— stwierdził prezes banku centralnego.

Winna polityka fiskalna i dynamika płac

Wciąż wysoka dynamika płac oraz luźna polityka fiskalna są czynnikami proinflacyjnymi - ocenił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że polityka fiskalna ogranicza przestrzeń do obniżek stóp procentowych.

Dynamika płac spowalnia, ale z punktu widzenia inflacji jest wciąż za wysoka. (…) W sierpniu w sektorze przedsiębiorstw (…) wzrost płac realnych (wyniósł - PAP) powyżej 4 proc. (…) To znaczy, że w całej gospodarce nastąpił ponad 8 proc. średnio wzrost płac. (…) To nie jest dwucyfrowy wzrost (jak było wcześniej - PAP), ale nadal to jest wzrost daleko wyższy niż wydajność pracy lub inflacja. To jest wzrost, który napędza inflację

— wskazał Glapiński.

Dodał, że scenariuszem bazowym jest dalszy spadek dynamiki płac.

On się dokonuje powoli i to jest korzystne - zaznaczył.

Prezes NBP wskazał, że kolejnym zagrożeniem z perspektywy inflacji jest polityka fiskalna, która - jak ocenił - „od bardzo dawna pozostaje luźna w Polsce, (…) wyjątkowo luźna na tle Europy, albo najluźniejsza”.

To jest największe ryzyko dla inflacji i stabilności makroekonomicznej w średnim i długim okresie

— zaznaczył Glapiński.

Szef banku centralnego zauważył, że w projekcie obecnej ustawy budżetowej rząd założył, że deficyt sektora finansów publicznych znów wzrośnie do 6,9 proc. PKB.

Mamy zatem znowu do czynienia z poluzowaniem polityki fiskalnej. Polityka fiskalna działa więc proinflacyjnie i obniża przestrzeń do obniżek stóp procentowych

— powiedział.

Jak jednak podkreślił, „ogranicza, to nie znaczy, że ją zamyka”.

maz/PAP

