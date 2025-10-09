„Rolnicy sami nie mają szans, są pod ścianą. Potrzebne są przede wszystkim prolongaty wszystkich kredytów, których terminy spłaty w tej chwili się zbliżają. Rolnicy nie mają pieniędzy, trzeba prolongować kredyt, państwo musi pomóc. Nie udzielić następnego kredytu, żeby spłacić ten wcześniejszy kolejnym” - powiedział były minister rolnictwa Jan Ardanowski z ugrupowania Wolni Republikanie w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.
Poseł został zapytany o fatalną sytuację polskich rolników, która nasiliła się w ostatnim czasie. Gospodarze mają problem ze zbiorem swoich plonów, który okazuje się nierentowny.
Ta sytuacja dotyczy nie tylko jednej branży. Dramat polega na tym, że właściwie w rolnictwie nie ma w tej chwili żadnego kierunku produkcji, który by dawał jakiekolwiek dochody,…
