TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ardanowski: "Rolnicy są w dramatycznej sytuacji"; "Często sprzedaży w ogóle nie ma"; "Rządu nikt nie zwolni z odpowiedzialności"

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Jan Krzysztof Ardanowski / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Jan Krzysztof Ardanowski / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

Rolnicy sami nie mają szans, są pod ścianą. Potrzebne są przede wszystkim prolongaty wszystkich kredytów, których terminy spłaty w tej chwili się zbliżają. Rolnicy nie mają pieniędzy, trzeba prolongować kredyt, państwo musi pomóc. Nie udzielić następnego kredytu, żeby spłacić ten wcześniejszy kolejnym” - powiedział były minister rolnictwa Jan Ardanowski z ugrupowania Wolni Republikanie w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.

Poseł został zapytany o fatalną sytuację polskich rolników, która nasiliła się w ostatnim czasie. Gospodarze mają problem ze zbiorem swoich plonów, który okazuje się nierentowny.

Ta sytuacja dotyczy nie tylko jednej branży. Dramat polega na tym, że właściwie w rolnictwie nie ma w tej chwili żadnego kierunku produkcji, który by dawał jakiekolwiek dochody,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych