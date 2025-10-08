RPP obniżyła stopy procentowe na trzecim posiedzeniu decyzyjnym z rzędu – napisali ekonomiści ING BSK w komentarzu do decyzji RPP. Ich zdaniem kolejne cięcie w listopadzie zacznie być „grane przez rynek”.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 25 pkt bazowych. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 4,75 proc. do 4,5 proc.
RPP obniżyła stopy na trzecim posiedzeniu decyzyjnym z rzędu (w lipcu, wrześniu i październiku). Argumentów ekonomicznych nie brakowało, ale komunikacja była bardzo niejasna, dlatego konsensus był podzielony 50/50
— napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Adam Antoniak w komentarzu do decyzji Rady.
Cykl czy dostosowanie?
Dodali, że oczekują na konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego. Ich zdaniem, wyjaśni ona, czy to „już cykl obniżek stóp, czy wciąż »cykl dostosowań« i w listopadzie będzie przerwa”.
Biorąc pod uwagę, że najnowsza (listopadowa) projekcja wskaże na niższą ścieżkę inflacji, blisko celu w średniej perspektywie, kolejne cięcie w listopadzie zacznie być grane przez rynek. Ale przecież prezes deklaruje, że lubi zaskakiwać rynki
— napisali ekonomiści ING.
Obniżka stóp
Najnowsza obniżka stóp procentowych była czwartą w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,5 proc.
as/PAP
