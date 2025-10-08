Po zmianie władzy w Czechach, Tusk mógłby znaleźć w Pradze sojusznika w walce z unijną polityką klimatyczną. Ale czy będzie chciał?

Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Czy polski rząd będzie faktycznie szukał w sojuszników, by zablokować wprowadzenie podatku węglowego, który od 2027 roku doprowadzi do drastycznego wzrostów kosztów paliwa i ogrzewania? Po wyborach w Czechach mógłby liczyć na wsparcie Andrieja Babisa.

Babiš chce zmiany systemu

Jak dotąd to związkowcy z NSZZ Solidarność najbardziej dobitnie domagają się zablokowania nowego systemu handlu emisjami – EU ETS2, który ma zacząć obowiązywać już za 15 miesięcy. Jest on swoistym parapodatkiem od CO2. Dlatego – zgodnie z unijną polityką klimatyczną - zostanie doliczony do ceny każdej tony węgla, gazu ziemnego i LPG, ale też oleju opałowego i napędowego oraz benzyny. Od kilkunastu lat działa już EU ETS1, który obciąża energetykę oraz przemysł.

Obawy, że podatek może zrujnować społeczeństwo, rosną, ale członkowie rządu i premier Donald Tusk jak dotychczas ograniczają się do wygłaszania krytycznych opinii o systemie. …

