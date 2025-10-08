WIDEO

Będą zwolnienia grupowe w Enei? Politycy PiS biją na alarm. Marek Suski: Żądamy działań od premiera, żeby szanował pracowników

Elektrownia Połaniec
Elektrownia Połaniec / autor: Fratria

Informacja o wypowiedzeniu przez zarząd Enei zbiorowego układu pracy bardzo nas zaniepokoiła, tak jak 18 tys. pracowników grupy kapitałowej Enea. Sprawa jest ważna i to zaniepokojenie udzieliło się mieszkańcom dużej części Polski” – powiedział poseł PiS Bartłomiej Wróblewski na konferencji prasowej z politykami Prawa i Sprawiedliwości - Markiem Suskim, Agatą Wojtyszek, Kazimierzem Chomą i Kacprem Płażyńskim.

Jak wskazał Bartłomiej Wróblewski, „wypowiedzenie zbiorowego układu pracy po ponad 25 latach obowiązywania nie jest sytuacją częstą”.

Bezpośrednio uderza to w pracowników grupy kapitałowej Enea, ale interpretujemy to też jako zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Członkowie związków zawodowych zwracają uwagę na to, że w Enei realizowany jest scenariusz, który wcześniej realizowany był w innych spółkach Skarbu Państwa przed prywatyzacją

— zastrzegł.

Suski: „Żądamy działań od premiera”

Marek Suski zaznaczył, że „na spotkaniu związków zawodowych i pracowników Enei w Kozienicach wszyscy mówili, że zostali zaskoczeni tą informacją”.

Nikt nie chce z nimi negocjować. Nawet jeśli domagają się spotkania z zarządem spółki, to nie ma dla nich czasu. Obawiają się, że jest to przygotowanie pod prywatyzację. Podejmowane działania wskazują na to, że są przygotowywane grupowe zwolnienia

— mówił poseł.

Być może chodzi o przejęcie części spółki przez zewnętrzny podmiot prywatny. Jest to bardzo niepokojące. Stajemy w obronie praw pracowniczych wynegocjowanych przez wiele lat. Żądamy działań od premiera, żeby szanował pracowników, bo to oni są najcenniejszą częścią firm

— podkreślił Marek Suski.

Wojtyszek: „To złamanie zasad”

Agata Wojtyszek powiedziała, że „Elektrownia Połaniec to właśnie Enea i dlatego jestem tu jako przedstawiciel woj. świętokrzyskiego, żeby powiedzieć stanowcze NIE temu, co robi obecny rząd”.

Wypowiedzenie układu zbiorowego bez konsultacji ze związkami zawodowymi i bez żadnych rozmów to złamanie zasad rozmów związanych z układem pracy. Dziś, to nie tylko zagrożenie energetyczne, ale też utrata stanowisk pracy przez wielu pracowników

— oceniła.

Zmierza to do tego, że przed nami są zbiorowe wypowiedzenia stosunków pracy i tego obawiają się pracownicy. Żądamy, aby ten zbiorowy układ pracy został przywrócony, a to będzie prowadziło do dobrego zarządzania całą firmą

— wskazała poseł PiS.

Choma: Dość tego chaosu

Kazimierz Choma mówił, że „Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka również należy do grupy Enea”.

Związkowcy upominali się o to, aby przenieść ich do Skarbu Państwa. 3 marca minister aktywów państwowych poinformował, że nie jest planowane przeniesienie Enea, bo to grupa, która troszczy się o pracowników

— przypomniał.

Widzimy z tej decyzji, jak rzeczywiście są traktowani. Jeżeli teraz dojdzie do prywatyzacji Enei, to następnym krokiem będzie prywatyzacja KWK Bogdanka. Brońmy pracowników i naszych firm. Nie może być tak, żeby sposobem na zarządzanie Polską była prywatyzacja. Dość tego chaosu

— zaznaczył poseł PiS.

„Następnym krokiem będą zwolnienia”

Kacper Płażyński powiedział, że „kiedy w PKP Cargo wypowiadano układ zbiorowy pracy, ostrzegaliśmy, że następnym krokiem będą grupowe zwolnienia”.

Kiedy to samo działo się w Poczcie Polskiej, też następnym krokiem były zwolnienia grupowe. Dzisiaj PKP Cargo i Poczta Polska niestety mają czarną przyszłość przed sobą. Nie widzimy, żeby przy tych zwolnieniach grupowych szedł jakiś mądry biznesplan

— wskazał.

Dzisiaj zderzamy się z taką sytuacją w Enei. Po cichu pracownicy są zaskakiwani wypowiedzeniem zbiorowego układu pracy. Niestety wiemy, że następnym krokiem będą zwolnienia grupowe. Nie pozwolimy na to, żeby ten proces przebiegał po cichu i oczekujemy, żeby Donald Tusk powiedział, jakie plany ma rząd wobec spółki Enea

— dodał polityk.



