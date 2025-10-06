Szefowa Komisji Europejskiej pod pręgierzem. Dwa ugrupowania chcą odwołania von der Leyen

Sprawdź autor: Fratria
Dzisiejsze popołudnie w Europarlamencie będzie wyjątkowo trudne dla szefowej Komisji Europejskiej, bo musi przygotować się na ostrą krytykę. Dwa ugrupowania domagają się jej dymisji.

Dwie umowy

Debata w Strasburgu to swoista próba sił - z jednej strony Europejska Partia Ludowa (z udziałem m.in. eurodeputowanych niemieckiej CDU/CSU ale też z PO i PSL), która forsowała kandydaturę Ursuli von der Leyen na Przewodniczącą KE, a z drugiej – konserwatyści i lewica, czyli jej przeciwnicy.

Frakcje wnioskodawców (Patriots for Europe oraz Lewica i Zieloni) ostro krytykują szefową Komisji przede wszystkim za dwie umowy – o wolnym handlu z Ameryką Południową (grupa Mercosur) oraz za porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi.

Przeciwko otwarciu unijnego rynku na towary z Argentyny, Brazylii,…

