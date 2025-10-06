We wspierającej ze wszystkich sił rząd Tuska telewizji TVN24, minister finansów Andrzej Domański wygłosił wręcz szokujące stwierdzenie, że „naprawa finansów publicznych to podwyżki podatków”. Otóż spodziewając się weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie proponowanych w ustawach okołobudżetowych podwyżkach podatków, stwierdził, że będzie to utrudnianie naprawy finansów publicznych. Ba, zdaniem ministra Domańskiego to utrudnianie naprawy finansów publicznych przez prezydenta Nawrockiego przez blokowanie podwyżki podatków, to jednocześnie utrudnianie modernizacji polskiej armii.
Przypomnijmy, że projektowi ustawy budżetowej na 2026 rok, towarzyszą projekty ustaw o podwyżkach niektórych podatków, podatku dochodowego dla banków, ale także podatku akcyzowego na alkohol i papierosy, tzw. podatku cukrowego oraz podatku od wygranych. Otóż minister Domański proponuje podwyższenie stawki podatku dochodowego od banków i instytucji finansowych z dotychczasowych 19% do 30% w roku 2026, w 2027 roku miałoby to być 26%, a od 2028 roku już na stałe 23%. Gwałtownie miałaby wzrosnąć akcyza na napoje alkoholowe aż o 15% w 2026 roku i o kolejne 10% w 2027 roku ( do tej pory rosła o 5%), znacznie miałaby wzrosnąć akcyza na papierosy ( wzrost o 3 zł na paczce papierosów), podwyższony miałby być podatek cukrowy, wzrosłaby także stawka podatku od wygranych z obecnie obowiązującej 10% do 15%). Ponadto wprowadzona zostanie także tzw. opłata reprograficzna w wysokości 2% od wartości sprzętu elektronicznego takiego jak smartfony, laptopy czy telewizory, ale także papieru A3 i A4. Od 2026 roku będzie obowiązywała podwyższona podstawa do obliczenia składki zdrowotnej przez prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, z dotychczasowych 75% minimalnego wynagrodzenia na 100% minimalnego wynagrodzenia, co przy prognozowanej płacy minimalnej na poziomie 4,8 tys zł, składka ta wzrośnie z dotychczasowej kwoty 315 zł do kwoty 433 zł, a więc wzrośnie o 118 zł miesięcznie.
Przestawione wyżej podwyżki podatków miałby przynieść do budżetu około 11 mld zł dodatkowych wpływów tylko w 2026 roku, przy czym obciążenia banków podwyżką stawki ich CIT aż 11pp, miałoby dać dodatkowe wpływy w wysokości 6,5 mld zł. Stwierdzenie ministra finansów, że podnosząc podatki w zaprezentowany wyżej sposób, zapewnia naprawę finansów publicznych, nie wytrzymuje krytyki, zwłaszcza ,ze minister Domański wyraźnie nie radzi sobie ze zbieraniem podatków obecnie obowiązujących. Przypomnijmy, że w 2024 roku pod koniec października ogłosił ,że zabraknie mu aż 56 mld zł z planowanych dochodów budżetowych i w związku z tym nowelizując budżet powiększył o ten brak deficyt budżetowy z planowanego w wysokości 184 mld zł do 240 mld zł, choć ostatecznie zrealizowano deficyt w wysokości 211 mld zł, nie wykonując części wydatków. Okazuje się , że w tym roku już pod koniec sierpnia minister przyznał się, że zabraknie mu do planu przynajmniej 30 mld zł, choć być może kolejne miesiące, przyniosą jeszcze powiększenie tych ogromnych braków. Co więcej dochody budżetowe zaplanowane na 2026 rok maja wynieść 647 mld zł czyli są o zaledwie o 14 mld zł wyższe niż planowe w roku 2025, a tak naprawdę uwzględniając fakt ,że po stronie dochodowej budżetu są już ujęte wspomniane wyżej podwyżki podatków, to w zasadzie minister finansów, planuje dochody budżetowe w roku następnym na poziomie roku obecnego.
Ba minister Domański sugeruje, że jeżeli prezydent Nawrocki zawetuje podwyżki podatków, będzie utrudniał modernizację polskiej armii, na co w przyszłym roku ma być wydatkowane blisko 200 mld zł, w tym ponad 123 mld zł z budżetu i 77 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Zresztą próbując oskarżać prezydenta Nawrockiego o blokadę modernizacji sił zbrojnych, minister Domański próbuje maskować swoje winy w tym zakresie, a przecież nie wydatkowanie w 2024 roku ok 20 mld zł , a w tym roku ok. 30 mld zł z FWSZ, to w pełni jego „zasługa”.
