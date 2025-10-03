„1,4 mld zł błędu w CIT! Samorządy dostały mniej niż powinny, a rząd Tuska obiecuje ‘wyrównanie’ dopiero w 2026 r. To finansowy sabotaż wobec gmin. Bałagan w ministerstwie Domańskiego uderza w inwestycje lokalne, szkoły i usługi publiczne” - nie kryje oburzenia były wicepremier Jacek Sasin w serwisie X. Jak podaje money.pl, Ministerstwo Finansów pomyliło się przy naliczaniu udziałów z podatku CIT dla jednostek samorządu terytorialnego.
Problem z CIT i samorządami
Jak opisuje portal money.pl, już w czerwcu Związek Miast Polskich (ZMP) alarmował o błędach w naliczaniu udziałów z podatku CIT dla jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów miało przyznać się do pomyłek i zapowiedziało korekty.
Kwota błędu może wynosić nawet 1,4 mld zł
— wskazywał w rozmowie z money.pl Marek Wójcik, pełnomocnik ZMP.
Samorządowcy podkreślają, że podobne problemy zdarzały się wcześniej, ale nigdy na taką skalę. Przykładowo władze Opola otrzymały o 22 proc. mniej środków niż rok wcześniej, a miasto nie ma dostępu do ministerialnej bazy danych, co utrudnia ocenę przyczyn różnic. Resort finansów tłumaczył, że źródłem problemów są błędne deklaracje podatników i chaos w formularzach CIT-ST i CIT-8ST.
Według ustaleń money.pl przeliczenia obejmą wszystkie samorządy, a wyrównania mają nastąpić najpóźniej na początku 2026 roku. Ministerstwo zapowiada, że jeśli gmina otrzymała za mało, dostanie dodatkowe środki, a jeśli za dużo - nie będzie musiała oddawać.
Podatnicy często składali za ten sam rok kilka informacji na różnych formularzach
— tłumaczy resort.
Sprawa wywołała oburzenie
Do sprawy odniósł się były wicepremier Jacek Sasin.
1,4 mld zł błędu w CIT! Samorządy dostały mniej niż powinny, a rząd Tuska obiecuje „wyrównanie” dopiero w 2026 r. To finansowy sabotaż wobec gmin. Bałagan w ministerstwie Domańskiego uderza w inwestycje lokalne, szkoły i usługi publiczne. Rząd zamiast wspierać samorządy – ograbia je z pieniędzy należnych mieszkańcom. To rząd totalnej katastrofy w finansach publicznych!
— napisał na portalu X.
Głos zabrał również rzecznik prasowy w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Nie dość, że rząd Donalda Tuska zerwał z zasadą zrównoważonego rozwoju i zlikwidował Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, który powstał, gdy premierem był Mateusz Morawiecki, to teraz swoją „reformą” finansów samorządów doprowadził do totalnego chaosu […] Czego się nie dotkną - zamieniają w katastrofę. I niestety to mieszkańcy gmin, miast i powiatów zapłacą za nieudolność rządu Tuska
— skomentował europoseł PiS Piotr Müller.
