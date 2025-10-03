Kraje starej Unii cały czas finansują Moskwę. Na import rosyjskiego gazu wydały więcej niż na pomoc Ukrainie

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Komisja Europejska piętnuje władze Słowacji i Węgier za import rosyjskich surowców, ale to czterech liderów starej Unii wydało razem na zakupy gazu skroplonego z Rosji więcej niż na pomoc Ukrainie. Czy komisarze zaczną w końcu krytykować rządy w Brukseli, Hadze, Madrycie i Paryżu za sprzyjanie Kremlowi?

Rosyjski gaz płynie do Unii

O tym, że rosyjski LNG ciągle płynie do Europy pomimo, że Ukraina od trzech lat odpiera ataki, a Unia wprowadziła w życie już 18 pakietów sankcji i planuje kolejny, wiadomo od dawna. Ale to najnowszy raport, przygotowany przez organizację klimatyczną Greenpeace ujawnia niewygodną – szczególnie dla Zachodu - prawdę o finansowaniu działań wojennych Kremla.

Z dokumentu wynika bowiem, że Belgia, Francja, Hiszpania i Holandia przeznaczyły ponad 34 mld euro…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych