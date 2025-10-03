Komisja Europejska piętnuje władze Słowacji i Węgier za import rosyjskich surowców, ale to czterech liderów starej Unii wydało razem na zakupy gazu skroplonego z Rosji więcej niż na pomoc Ukrainie. Czy komisarze zaczną w końcu krytykować rządy w Brukseli, Hadze, Madrycie i Paryżu za sprzyjanie Kremlowi?
Rosyjski gaz płynie do Unii
O tym, że rosyjski LNG ciągle płynie do Europy pomimo, że Ukraina od trzech lat odpiera ataki, a Unia wprowadziła w życie już 18 pakietów sankcji i planuje kolejny, wiadomo od dawna. Ale to najnowszy raport, przygotowany przez organizację klimatyczną Greenpeace ujawnia niewygodną – szczególnie dla Zachodu - prawdę o finansowaniu działań wojennych Kremla.
Z dokumentu wynika bowiem, że Belgia, Francja, Hiszpania i Holandia przeznaczyły ponad 34 mld euro…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/742183-kraje-starej-unii-caly-czas-finansuja-moskwe