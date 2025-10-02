„Rekordowa fala zwolnień przetacza się przez polski rynek pracy. Ponad 80 tys. osób może stracić zatrudnienie, a niektóre regiony szykują się na największe cięcia od lat” - ostrzegł w swoim tekście portal Forbes.pl. Do tych fatalnych doniesień odniósł się Jacek Sasin, poseł PiS. „Rząd Tuska zajmuje się PR-em, a rynek pracy płonie!” - podkreślił polityk PiS.
Według najnowszych danych GUS, bezrobocie w Polsce - chociaż wciąż stosunkowo nieduże - rośnie już trzeci miesiąc z rzędu i wynosi obecnie 5,5 proc.
Forbes na podstawie danych z 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy z okresu lipiec 2024 - czerwiec 2025 roku przedstawił, ile osób zwolniono w gramach zwolnień grupowych w poszczególnych województwach w podanym okresie. Na samym Mazowszu pracę straciło aż 11087 osób!
Rekordowa fala zwolnień: tylko w I półroczu 2025 r. firmy zgłosiły ponad 80 tys. planowanych redukcji, a prawie 40 tys. osób już straciło pracę
— odniósł się do tych katastroficznych danych były wicepremier Jacek Sasin.
Mazowsze – epicentrum cięć, kolejne branże (transport, przemysł, IT) tną etaty. To jest realny bilans ich rządów: zwolnienia, niepewność, ucieczka firm
— wymieniał Sasin.
