Fala zwolnień w Polsce! Na samym Mazowszu w ostatnim czasie pracę straciło ponad 11 tys. osób. Sasin alarmuje: "Rynek pracy płonie"

autor: Fratria/X

Rekordowa fala zwolnień przetacza się przez polski rynek pracy. Ponad 80 tys. osób może stracić zatrudnienie, a niektóre regiony szykują się na największe cięcia od lat” - ostrzegł w swoim tekście portal Forbes.pl. Do tych fatalnych doniesień odniósł się Jacek Sasin, poseł PiS. „Rząd Tuska zajmuje się PR-em, a rynek pracy płonie!” - podkreślił polityk PiS.

Według najnowszych danych GUS, bezrobocie w Polsce - chociaż wciąż stosunkowo nieduże - rośnie już trzeci miesiąc z rzędu i wynosi obecnie 5,5 proc.

Forbes na podstawie danych z 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy z okresu lipiec 2024 - czerwiec 2025 roku przedstawił, ile osób zwolniono w gramach zwolnień grupowych w poszczególnych województwach w podanym okresie. Na samym Mazowszu pracę straciło aż 11087 osób!

Rekordowa fala zwolnień: tylko w I półroczu 2025 r. firmy zgłosiły ponad 80 tys. planowanych redukcji, a prawie 40 tys. osób już straciło pracę

— odniósł się do tych katastroficznych danych były wicepremier Jacek Sasin.

Mazowsze – epicentrum cięć, kolejne branże (transport, przemysł, IT) tną etaty. To jest realny bilans ich rządów: zwolnienia, niepewność, ucieczka firm

— wymieniał Sasin.

tkwl/X/forbes.pl

