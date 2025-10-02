Przeciwko umowie z Mercosur, otwierającej unijny rynek na produkty z Brazylii, Argentyny, Urugwaju i Paragwaju, rolnicy w różnych krajach UE — także w Polsce — protestują od czasu, gdy blisko rok temu pojawiły się zapowiedzi jej podpisania. Zbliża się termin ratyfikacji, wyznaczony na 5 grudnia. Szczególnie mocno naciska na nią — oprócz przewodniczącej Ursuli von der Leyen — kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Traktory w Paryżu
Można spodziewać się kolejnych akcji protestacyjnych. W ubiegły piątek, 26 września, na ulicach Paryża francuscy farmerzy dali do zrozumienia, co sądzą o porozumieniu z Mercosur i zapowiadają następny protest 14 października. Organizuje go związek zawodowy rolników Confédération Paysanne, trzeci co do wielkości we Francji. Wzywa on rolników do przyjazdu traktorami do stolicy, aby „zatrzymać” umowę. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/742101-umowa-mercosur-coraz-blizej-rolnicy-szykuja-sie-do-wojny