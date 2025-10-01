„15 minut szybciej. Miliardy złotych drożej. Miliony pasażerów pominiętych. Oto wizja rozwoju kolei CPK obecnego rządu. Czy naprawdę warto płacić dodatkowe miliardy Niemcom, czy Francuzom, by zyskać tylko kwadrans? Czy 15 minut różnicy jest warte miliardów złotych i wycięcia mniejszych miast oraz polskich firm?” - zapytał Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier na platformie X.
Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „te 15 minut zysku dla kilku miast to lata strat, opóźnień i wykluczenia dla mniejszych miejscowości i całej Polski!”.
Koszt budowy linii „Y” (Warszawa -> Poznań / Wrocław), bez taboru, szacowany jest na 72 mld zł. W odcinku Warszawa - Łódź samodzielnie, wariant z 350 km/h (projekt) wyceniany był na ok. 8 mld zł — przy czym wariant 250 km/h mógłby być znacząco tańszy
— zaznaczył wiceprezes PiS.
250 km/h prędkością najbardziej efektywną
Według naszego pierwotnego projektu 250 km/h jest prędkością najbardziej efektywną kosztowo i realizacyjnie - zapewnia dogodne połączenia dla olbrzymiej większości Polski, a do tego w budowie mogłyby brać udział polskie firmy, dysponujące odpowiednią technologią
— zauważył.
Napisał też, że „podniesienie prędkości eksploatacyjnej (czyli realnej prędkości ruchu) pociągów generuje też dodatkowe koszty taboru i eksploatacji (np. droższe składy, większe zużycie energii”.
Nowe trasy i tak będą przystosowane do większych prędkości - nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy jeździli i 350 km/h po całej Polsce - ale najpierw zbudujmy podstawy i zróbmy to mądrze, a nie wywracając cały projekt do góry nogami, redukując go i dając zarobić zagranicznym firmom!
— podkreślił Mateusz Morawiecki.
Rząd chce „rozwoju” skoncentrowanego na kilku metropoliach i pieniędzy wydanych na zagraniczny tabor. Forsują wariant „superszybki”, ale tylko dla wybranych, opłacalny dla nielicznych. Reszta Polski zostaje w cieniu. My mówimy: TAK dla Rozwoju – nie tylko wielkich miast, ale także mniejszych miejscowości i polskich przedsiębiorstw!
— dodał były premier.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/742017-morawiecki-15-minut-szybciej-czyli-rzadowa-wizja-kolei-cpk
