„Banki udzieliły w sierpniu br. kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 8 mld 463 mln zł wobec 9 mld 350 mln zł w lipcu” - podał NBP. Średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych w sierpniu wyniosło 6,68 proc. wobec 6,69 proc. w lipcu.
W okresie styczeń-sierpień br. banki udzieliły kredytów wartych 60 mld 594 mln zł wobec 58 mld 142 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku.
W sierpniu 2024 r. średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 7,84 proc.
Kredyty na cele konsumpcyjne
Z danych banku centralnego wynika też, że w sierpniu banki udzieliły kredytów na cele konsumpcyjne za 11 mld 42 mln zł wobec 12 mld 959 mln zł w lipcu. Średnie oprocentowanie tych kredytów w sierpniu wyniosło 11,40 proc. wobec 11,59 proc. w lipcu. W sierpniu 2024 r. średnie oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło 12,52 proc.
W okresie styczeń-sierpień banki udzieliły kredytów wartych 89 mld 383 mln zł wobec 68 mld 323 mln zł w 2024 r.
Kredyty dla przedsiębiorców
Banki udzieliły również w sierpniu kredytów przedsiębiorstwom na kwotę 13 mld 339 mln zł wobec 12 mld 920 mln zł w lipcu - poinformował NBP. Natomiast w okresie styczeń-sierpień banki udzieliły firmom kredytów wartych 104 mld 800 mln zł wobec 107 mld 215 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku.
Z danych NBP wynika również, że średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych w sierpniu wyniosło 3,73 proc. wobec 3,79 proc. w lipcu, średnie oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw niefinansowych wyniosło 3,61 proc. wobec 3,70 proc. w lipcu, a średnie oprocentowanie nowych depozytów w sektorze bankowym w sierpniu wyniosło 3,64 proc. w porównaniu z 3,73 proc. w lipcu.
