„Zadłużenie zagraniczne Polski po II kw. 2025 r. wyniosło ponad 1,9 bln zł” – poinformował NBP. W stosunku do I kw. 2025 r. zadłużenie to wzrosło o prawie 15 mld zł, a w stosunku do II kw. 2024 r. – o prawie 153 mld zł.
Narodowy Bank Polski opublikował informacje o zadłużeniu zagranicznym Polski po II kw. 2025 roku. Wyniosło ono 1 bln 924 mld zł. W stosunku do I kw. 2025 r. wzrosło ono o ponad 14,95 mld zł, a w stosunku do II kw. 2024 r. – o przeszło 152,8 mld zł.
Zadłużenie sektora rządowego na koniec II kw. 2025 r. wyniosło ponad 579 mld zł. W stosunku do I kw. zadłużenie to spadło o prawie 1,3 mld zł, a w stosunku do II kw. 2024 wzrosło o ponad 71 mld zł.
