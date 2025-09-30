Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Donald Tusk uznał, że w tej sytuacji należy ogłosić sukces jego rządu i uderzyć w poprzedników politycznych. Jego wpis został uznany przez komentatorów w sieci za niewiarygodny i spotkał się z lawiną krytyki w sieci.
Inflacja, tak jak w sierpniu, poniżej 3 procent. Najważniejsza i najtrudniejsza obietnica wyborcza, czyli koniec pisowskiej drożyzny, spełniona. Robimy, nie gadamy
— pochwalił się Donald Tusk.
Fala komentarzy
Wpis Tuska spotkał się z lawiną krytyki w sieci. Komentujący zauważyli, że spadająca inflacja to nie zasługa rządu, po drugie wpływ na to ma również zmiana koszyka inflacyjnego przez GUS w tym roku. Ponadto wielu zabierających głos w dyskusji nie odczuwa, by ich sytuacja ekonomiczna w ostatnim czasie poprawiła się.
Nic nie robicie, a właśnie tylko gadacie. Inflacja spada, bo gospodarka broni się sama – Wy jedynie przypisujecie sobie cudze zasługi, jak pasożyt, który żyje na organizmie, a potem udaje, że to on go utrzymuje przy życiu. Wasze dni są już policzone
— zareagował na wpis Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Fajnie jest zmienić koszyk inflacyjny, zmniejszyć w nim udział żywności, energii, gazu, dodać do niego np. usługi fotograficzne, a później chwalić się niską inflacją. Polecam Panu Premierowi przejść się co miesiąc do sklepu. Będzie szok
— napisał Patryk Spaliński, działacz społeczny.
Koniec drożyzny? Dlaczego ja tego Szanowny Panie premierze nie czuję tego w swoim portfelu i w rachunkach za gaz i prąd? U mnie coraz drożej. Jak u Was?
— podkreślił EL, użytkownik X.
W sierpniu inflacja cen żywności w Polsce wyniosła około 4,8 proc. rok do roku. Jeszcze sporo pracy was czeka, żeby ludzie faktycznie odczuli, że coś się zmieniło
— zaznaczył Janusz Niedźwiecki, użytkownik X.
Niższa inflacja oznacza, że ceny rosną wolniej. Taniej nie jest - wystarczy zerknąć na ceny w sklepach, rachunki etc. Tylko prawda jest ciekawa
— napisał Regina Vas.
To ciekawe to dlaczego za prąd płace więcej, za gaz płacę więcej, za zakupy standardowe płacę więcej? Żyjemy w innej czasoprzestrzeni?
— pytał Maciek, użytkownik X.
Morawiecki: Rządy Tuska w gospodarce? Dług plus. Rating minus
Były premier Mateusz Morawiecki na platformie X wskazał, jak fatalne są rządy ekipy Donalda Tuska dla polskiej gospodarki.
Rządy Tuska w gospodarce? Dług plus. Rating minus
— napisał na platformie X Mateusz Morawiecki.
Moody’s zmienia perspektywę dla Polski z pozytywnej na negatywną. To nie przypadek, to efekt chaosu w finansach publicznych. To efekt gigantycznego zadłużania i nieodpowiedzialnej polityki obecnego rządu. Za błędy władzy wszyscy zapłacimy. Zapłacimy wyższymi kosztami, wyższymi kosztami kredytów i słabszą gospodarką. Jedyne, czym chwalił się w gospodarce ten rząd, to przekroczenie przez polskie PKB miliarda dolarów. Panie Tusk, mam złą wiadomość. To spadek kursu dolara, na który pana ekipa ma wpływ taki sam jak na to, czy na Boże Narodzenie będzie śnieg
— zaznaczył Morawiecki.
