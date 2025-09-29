W najnowszym raporcie koncernu BP zweryfikowano prognozy sprzed dwóch lat. Przewidywano wówczas, że obecny rok będzie ostatnim z tak wysokim globalnym zużyciem ropy. Teraz jednak w raporcie Energy Outlook prognozuje się, że nie w obecnym, ale dopiero w 2030 roku możliwy będzie szczyt zapotrzebowania na ropę na świecie. Zużycie tego surowca zwiększy się do 103,4 mln baryłek dziennie. Tegoroczne zużycie to 102,2 mln baryłek.
Jednocześnie BP zakłada, że wzrośnie wydobycie amerykańskiej ropy do miliona baryłek dziennie do 2030 r. Zapowiedział dalsze wiercenia w rejonie Zatoki Meksykańskiej w złoże o wartości 5 mld dol.
Prognozy podane przez BP zbiegają się z informacjami innych firm z branży, które weryfikują swoje plany dotyczące odnawialnych źródeł. Francuski potentat TotalEnergies zapowiedział właśnie, że sprzeda połowę swoich projektów solarnych w USA. W zamian zamierza zainwestować w aktywa gazowe w tym kraju. …
