Rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński pochwalił się na portalu X osiągnięciami koncernu, który „jest najbardziej wartościową polską spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”. Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek. „Ci nieudacznicy nawet wypłacając dywidendę rekordową, sami zaznaczyli, że wypłacenie rekordowej dywidendy jest zysków z poprzednich lat” - skomentował na X.
Rzecznik prasowy PKN Orlen Mateusz Witczyński pochwalił się osiągnięciami koncernu.
Kapitalizacja Grupy Orlen przekroczyła 100 mld złotych, ORLEN jest najbardziej wartościową polską spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
— napisał na portalu X.
Obajtek: Chwalą się sukcesem, który wypracował PiS
Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Zamieścił na portalu X nagranie, gdzie punktuje obecny zarząd.
Widzicie jak chwalą się rekordową kapitalizacją Orlenu, a tak naprawdę nic nie zrobili by ta kapitalizacja była taka. Tą kapitalizację wypracowywał cały mój zespół. Rekordowe inwestycje. Realizowaliśmy fuzję, połączenie budowy potężnej multielergetycznej firmy. Ci nieudacznicy nawet wypłacając dywidendę rekordową, sami zaznaczyli, że wypłacenie rekordowej dywidendy jest zysków z poprzednich lat
— powiedział.
Europoseł PiS zaznaczył, że to ekipa Donalda Tuska chwali się sukcesami, które są owocem pracy Zjednoczonej Prawicy.
Czyli wypracowane tak naprawdę przez nas. Ci panowie, którzy dziś o tej kapitalizacji mówią, nie zrobili nic. Pokażcie mi choć jedną ich decyzję inwestycyjną. Pokażcie mi choć jedną ich decyzję akwizycyjną. Cała siła tej firmy była zbudowana tylko i wyłącznie przez nas. Dzięki temu dziś akcjonariusze mają korzyść
— dodał.
Obecna władza ochoczo chwali się sukcesami, za które odpowiedzialna jest Zjednoczona Prawica. Z drugiej strony ekipa Tuska stara się jak może, żeby zablokować, opóźnić lub okroić każdą inwestycję strategiczną, która może pchnąć Polskę na drogę dalszego rozwoju.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Rządzący planują wyrwanie z Orlenu aktywów energetycznych. Sasin: „Ludzie Tuska chcą chaosu i skoku na kasę. To jedyne, na co ich stać”
— „Fachowcy” Tuska sprowadzili Orlen na dno, teraz chwalą się lekkim odbiciem. „Wykazywanie poprawy jest po prostu tanią propagandą”
— Obajtek punktuje raport Orlenu. „Nie za bardzo jest się czym chwalić”. Stanowski uciera nosa Myrsze. „Strzela Pan do własnej bramki”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/741807-obajtek-ws-kapitalizacji-orlenu-wypracowane-przez-nas
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.