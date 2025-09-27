WIDEO

Morawiecki: Bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu i wynosi już 5,5 proc. Premier polskiego bezrobocia choć w jednej rzeczy jest konsekwentny

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Kadr ze spotu Mateusza Morawieckiego / autor: X/Mateusz Morawiecki
Kadr ze spotu Mateusza Morawieckiego / autor: X/Mateusz Morawiecki

Bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu i wynosi już 5,5 proc. Ta koalicja zawodzi Polskę. Czy stać nas na kolejne 2 lata takiego chaosu? Udostępnij, jeśli uważasz, że Polska zasługuje na rząd, który tworzy miejsca pracy, a nie je niszczy!” - podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier.

Mateusz Morawiecki wskazał w nagraniu zamieszczonym na platformie X, że „bezrobocie w Polsce rośnie już trzeci miesiąc rzędu”.

I to w miesiącach, kiedy powinno być stabilne lub spadać. Stopa bezrobocia wzrosła do 5,5 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych to już 856 000. Co zrobi rząd? Czy naprawdę biernie patrzy na likwidację miejsc pracy?

— zapytał wiceprezes PiS.

Premier polskiego bezrobocia”

I dodał:

Premier polskiego bezrobocia choć w jednej rzeczy jest konsekwentny. Szkoda, że na niekorzyść Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ: Coraz gorsze sygnały z gospodarki, a rząd Tuska uprawia propagandę jak za PRL-u. Do tego napływają informacje z rynku pracy

tt/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych