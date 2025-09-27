„Bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu i wynosi już 5,5 proc. Ta koalicja zawodzi Polskę. Czy stać nas na kolejne 2 lata takiego chaosu? Udostępnij, jeśli uważasz, że Polska zasługuje na rząd, który tworzy miejsca pracy, a nie je niszczy!” - podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier.
Mateusz Morawiecki wskazał w nagraniu zamieszczonym na platformie X, że „bezrobocie w Polsce rośnie już trzeci miesiąc rzędu”.
I to w miesiącach, kiedy powinno być stabilne lub spadać. Stopa bezrobocia wzrosła do 5,5 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych to już 856 000. Co zrobi rząd? Czy naprawdę biernie patrzy na likwidację miejsc pracy?
— zapytał wiceprezes PiS.
„Premier polskiego bezrobocia”
I dodał:
Premier polskiego bezrobocia choć w jednej rzeczy jest konsekwentny. Szkoda, że na niekorzyść Polaków.
