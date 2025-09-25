W roku spółdzielczości warto zastanowić się, jakie znaczenie mają spółdzielnie w polskiej gospodarce XXI wieku. Spółdzielczość nie jest reliktem – wciąż funkcjonuje jako sposób realizacji przedsięwzięć, które wymagają zaufania, solidarności oraz współdziałania. W Polsce działa kilka tysięcy spółdzielni w branżach rolniczych, spożywczych, mieszkaniowych i finansowych – spółdzielnie bankowe i kasy oszczędnościowo-kredytowe obsługują miliony członków.
Spółdzielnie w gospodarce lokalnej wnoszą stabilność. W regionach, gdzie dominują przedsiębiorstwa wielkoprzemysłowe, zmiany koniunktury niosą ryzyko dla miejsc pracy. Z kolei spółdzielnie rolnicze, spółdzielnie przetwórcze, kooperatywy spożywcze pozwalają lokalnym producentom zachować część wartości dodanej z produkcji i nie być całkowicie zależnymi od pośredników.
Rok 2025 – Rok Spółdzielczości – skłania do refleksji nad tym, jak można wzmocnić ten sektor. Działania Fundacji Stefczyka wpisują się w ten kontekst: poprzez wsparcie inicjatyw lokalnych, edukację ekonomiczną oraz promowanie idei, że wspólnota może być także partnerem w biznesie. Fundacja, wspierając projekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, przypomina, że wartości spółdzielcze to także odpowiedzialność ekonomiczna i wspólnotowe korzystanie z zasobów.
W obliczu globalnych wyzwań – rosnących cen, konkurencji międzynarodowej i presji na efektywność – spółdzielnie mogą być buforem: oferując partnerstwo, lokalność, transparentność i udział członków w decyzjach. To model, który pozwala łączyć rentowność z odpowiedzialnością społeczną. W roku spółdzielczości życzymy, by sektor gospodarczy dostrzegał w spółdzielczości nie tylko formę działalności, ale sposób budowania trwałych relacji w ekonomii, w której cel nie jest tylko zysk, lecz wspólne dobro.
