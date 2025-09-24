Rada nadzorcza PZU powołała Bogdana Benczaka w skład zarządu ubezpieczyciela i powierzyła mu funkcję prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowało w środę w komunikacie PZU.
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (…) informuje, że w dniu 24 września 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Bogdana Benczaka w skład Zarządu PZU SA, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu PZU SA pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego
— poinformowano w komunikacie PZU.
Spółka dodała, że do czasu uzyskania zgody KNF rada nadzorcza powierzyła Benczakowi pełnienie obowiązków prezesa „w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy”.
Zgodnie z komunikatem uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia, a powołanie nastąpiło od dnia 25 września 2025 r. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.
PZU poinformowało, że Bogdan Benczak od lutego 2025 r. był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych i zarządczych spółek w Polsce i w państwach bałtyckich.
Dodano, że Benczak pełnił kluczowe funkcje w wielu podmiotach wchodzących w skład Grupy PZU. W latach 2008-2015 był prezesem Fundacji PZU i dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych oraz Biura Rozwoju Biznesu PZU (2008-2014). W latach 2010-2014 był prezesem UAB PZU Lietuva, w latach 2009-2017 prezesem UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, a w latach 2014-2017 prezesem AAS BALTA i jednocześnie dyrektorem zarządzającym ds. operacji zagranicznych w PZU SA. W latach 2015-2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas.
Następnie, w latach 2018-2022, był członkiem zarządu i prezesem ERGO Insurance SE / ERGO Life Insurance SE. Od 2023 do 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva. Jest też członkiem rad nadzorczych PZU Zdrowie, Polskiej Fundacji Narodowej i przewodniczącym Rad Nadzorczych AB »Lietuvos draudimas«, UAB »PZU Lietuva gyvybes draudimas«, PrJSC IC PZU Ukraine i PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance
— wskazano w komunikacie.
PZU jest największym ubezpieczycielem w Polsce. Kontroluje ponad 1/3 rynku. Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.
kk/PAP
