Międzynarodowe konsorcjum firm Vanderlande Logistics GmbH wraz z Vanderlande Logistics i Unipessoal Lda za 115 mln euro zaprojektuje, dostarczy, zmontuje, uruchomi i będzie serwisować system obsługi bagażu na lotnisku CPK. „Niebywały skandal! Mamy Polską firmę, która pracuje na całym świecie, ale rząd woli dać zarobić zagranicznym koncernom! Oto repolonizacja według Tuska! Podoba Wam się taka polityka? Dajcie znać w komentarzach!” - napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.
Wiecie jakie doświadczenie ma polska firma Dimark, która buduje lotniskowe systemy obsługi bagażu? Lotnisko w Dahce, stolicy Bangladeszu, ale także rozwiązania na lotniskach w Turcji, w Indonezji, w Grecji, Finlandii i 60 innych realizacji w 20 różnych krajach świata, w tym także oczywiście na polskim Okęciu
— podkreślił w nagraniu zamieszczonym na X Mateusz Morawiecki.
A wiecie gdzie ich nie będzie? No tak, zgadliście na CPK, w Centralnym Porcie Komunikacyjnym w Polsce, ponieważ ta Przetarg wygrała firma Vanderlande. Zamiast repolonizacji mamy setki milionów złotych, które wyjadą za granicę. Wstyd
— dodał.
