Prezydent Karol Nawrocki podczas debaty w ONZ wyraził nadzieję, że zaproszenie do udziału w kolejnym szczycie G-20 wystosowane przez USA dla Polski przełoży się na stałą obecność naszego kraju w tym gronie. O staraniach Polski dążących do stałej obecności w pracach grupy G20 prezydent napisał również na portalu X.
Prezydent podkreślił, że Polska, współzałożyciel ONZ, jest dwudziestą co do wielkości gospodarką świata i krajem, który w ciągu ostatnich 30 lat przekształcił się z kraju rozwijającego się w kraj rozwinięty oraz z gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową.
To wyjątkowe doświadczenie pozwala nam wnieść istotny wkład w dyskusje ONZ na temat rozwoju, łącząc perspektywy globalnego Wschodu i Zachodu, a także Północy i Południa
— zauważył.
Biorąc pod uwagę nasz potencjał i doświadczenia konsekwentnie zabiegamy o udział w pracach G20 – formacie, który pełni rolę mostu w obecnych, burzliwych czasach. Mamy nadzieję, że zaproszenie do współpracy oraz do udziału w kolejnym szczycie grupy wystosowane przez Stany Zjednoczone, przełożą się na stałą obecność Polski w tym gronie
— oświadczył Nawrocki.
Podkreślał też konieczność ochrony praw człowieka. Zauważył, że wśród priorytetów Polski pozostaje sytuacja praw człowieka na Białorusi i w innych krajach wschodniego sąsiedztwa.
Uważamy Radę Praw Człowieka za główny organ praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych, który odgrywa kluczową w przestrzeganiu standardów ochrony praw człowieka. Dlatego też Polska przedstawiła swoją kandydaturę do członkostwa w Radzie Praw Człowieka na lata 2029-2031
— mówił Nawrocki.
— napisał Karol Nawrocki. Prezydent podziękował przy tym prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za zaproszenie do udziału w kolejnym szczycie grupy.
kk/PAP
