Niemiecki koncern Bosch poinformował, że wstrzymał budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu (Dolnośląskie). Inwestycja była szacowana na 1,2 mld zł. Powodem decyzji jest rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie, która negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła.
Jak poinformowali przedstawiciele koncernu w odpowiedzi na zadane przez PAP pytania, powodem wstrzymania inwestycji są prognozy związane z wolniejszym niż pierwotnie zakładano wzrostem zapotrzebowania na pompy ciepła.
W związku z tym Grupa Bosch podjęła decyzję o zawieszeniu rozpoczęcia budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Zakład miał uzupełnić istniejącą sieć produkcyjną pomp ciepła Bosch w Europie, która obejmuje fabryki w Portugalii, Niemczech i Szwecji
— potwierdziła PAP kierownik komunikacji korporacyjnej Grupy Bosch w Polsce Magdalena Kołomańska.
Jak dodała, ta technologia pozostaje dla firmy Bosch kluczowa do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych na rynku budowlanym, ale wobec prognoz rynkowych koncern wstrzymał się z decyzją dotyczącą budowy fabryki.
Rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy niż wcześniej zakładano
— wyjaśniła Kołomańska.
Przedstawiciele firmy wyrazili również przekonanie, że popyt na pompy ciepła będzie się w przyszłości umacniał ze względu na konieczność osiągnięcia ustalonych celów klimatycznych, a gdy to nastąpi, plany dotyczące nowego zakładu zostaną poddane ponownej analizie.
O planach budowy fabryki firma Bosch informowała w 2023 r. Wedle zamierzeń fabryka pomp ciepła miała powstać w Dobromierzu w powiecie świdnickim, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park. Produkcja w nowym zakładzie miała ruszyć na przełomie 2025 i 2026 r. Inwestor zapewniał, że do 2027 r. w fabryce powstanie 500 miejsc pracy.
Według ówczesnych danych zapotrzebowanie na pompy ciepła w Polsce rosło w o kilkadziesiąt procent rok do roku. Przedstawiane wówczas prognozy przewidywały, że w ciągu dekady w UE ma zostać zainstalowanych 30 mln pomp ciepła.
