25 września związkowcy z Sierpnia 80 będą blokować terminal w Sławkowie. Protestują przeciwko napływowi taniej stali i wyrobów hutniczych z Ukrainy, z którymi polskie zakłady, zmuszone do realizacji unijnych celów klimatycznych, nie są w stanie konkurować.
Apele bez efektu
Ukraina korzysta coraz śmielej na otwarciu unijnego rynku od czasu napaści Rosji w 2022 roku. Znaczna część eksportu trafia o Polski. Sytuacja w branży stalowej, o czym alarmują od wielu tygodni jej przedstawiciele, zaczyna przypominać tę z 2023 roku, gdy do naszego kraju dotarły olbrzymie ilości zbóż i produktów rolnych.
Choć branża zaapelowała do rządu i premiera Donalda Tuska o działania osłonowe ograniczające napływu ukraińskich wyrobów hutniczych, to jednak bez efektu. Nie pomógł ani list związkowców i szefów…
