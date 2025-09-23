W Trzebini zostanie wybudowany największy w Polsce magazyn energii o mocy 133 MW. Inwestycję zrealizują europejska spółka DRI, ukraińskiego miliardera Rinata Achmetowa i amerykańska Fluence Energy, a system ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju od 2027 roku.
Projekt DRI Trzebinia o mocy 133 MW stanie się największym przedsięwzięciem w Polsce w zakresie magazynowania energii w bateriach w ramach 17-letniego kontraktu na rynku mocy, który zacznie obowiązywać w 2027 r.
— poinformowała Fluence Energy.
Umowę zawarto dwa tygodnie po tym, gdy Fluence i DTEK uruchomiły magazyn energii o mocy 200 MW na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Projekt w Trzebini wykorzysta platformę Smartstack™ Fluence, obejmującą zaawansowane mechanizmy cyberbezpieczeństwa, chroniące polską sieć elektroenergetyczną.
DRI wybrało Fluence Energy BV, spółkę zależną Fluence Energy Inc., światowego lidera w zakresie inteligentnych systemów magazynowania energii, jako dostawcę baterii dla projektu Trzebinia o mocy 133 MW na południu Polski
— podano w komunikacie.
Polska ma zyskać na energetycznym znaczeniu
Magazyn DRI Trzebinia ma stać się największym tego typu obiektem na polskim rynku mocy po włączeniu baterii do systemu w 2027 r. Zmagazynowana energia ma być wykorzystywana jako rezerwa w momentach szczytowego zapotrzebowania lub spadku produkcji, co ma wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne Polski i obniżać koszty energii w porównaniu z alternatywnymi metodami wytwarzania.
Według DRI projekt będzie istotnym wkładem w transformację energetyczną Polski i integrację odnawialnych źródeł energii, a także wzmocni niezależność energetyczną nie tylko Polski, ale całej UE.
Fluence zwróciła uwagę, że Polska może stać się jednym z pięciu największych rynków energetycznych w Europie do 2030 r. Według S&P Global moc magazynów energii w Polsce wzrośnie z 25 MWh pod koniec 2024 r. do ponad 20 GWh w 2030 r.
DRI, spółka z siedzibą w Amsterdamie i biurami m.in. w Warszawie, jest częścią grupy DTEK – największego prywatnego inwestora w sektorze energetycznym Ukrainy. Grupa należy do ukraińskiego oligarchy Rinata Achmetowa. Fluence, utworzona w 2018 r. przez Siemens i AES Corporation, ma siedzibę w Waszyngtonie i zrealizowała projekty o łącznej pojemności magazynowania energii rzędu 35 GWh oraz około 30 GW w zakresie źródeł odnawialnych - wyjaśniła Interfax-Ukraina.
