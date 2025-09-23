„Jeżeli nie będzie możliwości zablokowania tej umowy, jeżeli nie będzie tej mniejszości blokującej, musimy jak najlepiej zabezpieczyć interes polskich, europejskich rolników” -powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski.
Szef resortu wziął udział w dwudniowym posiedzeniu ministrów rolnictwa państw członkowskich. Dziś - w drugim dniu obrad - poruszona zostanie kwestia umowy UE z blokiem państw południowoamerykańskich Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj).
Krajewski przypomniał, że zgodnie z uchwałą Sejmu Polska nie zgadza się na wejście umowy „w takim kształcie, który był proponowany”.
Szukamy tej mniejszości blokującej. Mamy jednolite stanowisko z Francją, natomiast z innymi krajami rozmawiamy i też widzimy, że to nie są łatwe rozmowy
— powiedział.
By umowa z Mercosurem weszła w życie, potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego oraz co najmniej 15 państw członkowskich w Radzie UE. Stolice będą miały możliwość zablokowania porozumienia, jeśli sprzeciw wyrażą co najmniej cztery z nich.
Jeżeli nie będzie możliwości zablokowania tej umowy, jeżeli nie będzie tej mniejszości blokującej, musimy jak najlepiej zabezpieczyć interes polskich, europejskich rolników
— podkreślił.
Konsument zdecyduje co włoży do koszyka
Według niego „nowym rozwiązaniem” jest hamulec bezpieczeństwa.
Można (będzie - PAP) reagować, kiedy będzie zbyt duży napływ produktów, które są ujęte w poszczególnych partiach, wielkościach. Jeżeli spadnie dochód w danej branży, też można zastosować klauzule ochronne
— zaznaczył Krajewski.
Jak dodał, ważne będzie też kontrolowanie produktów na granicach.
Nie może być tak, że w Europie rolnicy muszą spełnić najwyższe standardy jakości, a z drugiej strony pozwolimy na wpływ produktów, które tych standardów nie będą spełniać
— dodał.
Następnie kontynuował:
Możemy to kontrolować, sprawdzać, a ostatecznie konsument zdecyduje o tym, co wkłada do koszyka. W Polsce prowadzimy wiele akcji informacyjno-promocyjnych, chociażby „Produkt polski”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— W sprawie umowy z Mercosurem rząd Tuska już wywiesił białą flagę. W dodatku rozmawiał nie z tym, z kim trzeba
— Morawiecki alarmuje. Mocny spot o Mercosur! „Polskie rolnictwo przegrywa swoją ostatnią bitwę, a rząd biernie się temu przygląda”
— Polacy nie ufają Unii Europejskiej! Rekordowy poziom nieufności. To przez pakt migracyjny, zielony ład i Mercosur?
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/741310-rzad-pomoze-rolnikom-po-podpisaniu-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.