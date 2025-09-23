Umowy z Mercosur nie zablokowali, teraz obiecują pomoc dla polskich rolników. "Można zastosować klauzule ochronne"

Jeżeli nie będzie możliwości zablokowania tej umowy, jeżeli nie będzie tej mniejszości blokującej, musimy jak najlepiej zabezpieczyć interes polskich, europejskich rolników” -powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Szef resortu wziął udział w dwudniowym posiedzeniu ministrów rolnictwa państw członkowskich. Dziś - w drugim dniu obrad - poruszona zostanie kwestia umowy UE z blokiem państw południowoamerykańskich Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj).

Krajewski przypomniał, że zgodnie z uchwałą Sejmu Polska nie zgadza się na wejście umowy „w takim kształcie, który był proponowany”.

Szukamy tej mniejszości blokującej. Mamy jednolite stanowisko z Francją, natomiast z innymi krajami rozmawiamy i też widzimy, że to nie są łatwe rozmowy

— powiedział.

By umowa z Mercosurem weszła w życie, potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego oraz co najmniej 15 państw członkowskich w Radzie UE. Stolice będą miały możliwość zablokowania porozumienia, jeśli sprzeciw wyrażą co najmniej cztery z nich.

Jeżeli nie będzie możliwości zablokowania tej umowy, jeżeli nie będzie tej mniejszości blokującej, musimy jak najlepiej zabezpieczyć interes polskich, europejskich rolników

— podkreślił.

Konsument zdecyduje co włoży do koszyka

Według niego „nowym rozwiązaniem” jest hamulec bezpieczeństwa.

Można (będzie - PAP) reagować, kiedy będzie zbyt duży napływ produktów, które są ujęte w poszczególnych partiach, wielkościach. Jeżeli spadnie dochód w danej branży, też można zastosować klauzule ochronne

— zaznaczył Krajewski.

Jak dodał, ważne będzie też kontrolowanie produktów na granicach.

Nie może być tak, że w Europie rolnicy muszą spełnić najwyższe standardy jakości, a z drugiej strony pozwolimy na wpływ produktów, które tych standardów nie będą spełniać

— dodał.

Następnie kontynuował:

Możemy to kontrolować, sprawdzać, a ostatecznie konsument zdecyduje o tym, co wkłada do koszyka. W Polsce prowadzimy wiele akcji informacyjno-promocyjnych, chociażby „Produkt polski”.

xyz/PAP

