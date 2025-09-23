Stopa bezrobocia w sierpniu 2025 r. wyniosła 5,5 proc., wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,5 proc.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 856,3 tys. wobec 830,6 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,8 tys. wobec 108,4 tys. poprzednio.
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/741296-stopa-bezrobocia-w-sierpniu-2025-r-urosla-do-55-proc
