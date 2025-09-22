Międzynarodowe konsorcjum firm Vanderlande Logistics GmbH wraz z Vanderlande Logistics i Unipessoal Lda za 115 mln euro zaprojektuje, dostarczy, zmontuje, uruchomi i będzie serwisować system obsługi bagażu na lotnisku CPK. Dzisiaj spółka CPK poinformowała o takim rozstrzygnięciu przetargu na system BHS (Baggage Handling System). „Kolejny świetny przykład ministerialnego ‘local content’. Gratulacje. Lub też bardziej adekwatnie - herzlichen Glückwunsch!” - napisał na platformie X Sebastian Meitz.
Do przetargu stanęło trzech oferentów, zwycięzca, czyli konsorcjum Vanderlande Logistics GmbH, Vanderlande Logistics, Unipessoal Lda zaproponowało wynagrodzenie netto za dostawę i montaż BHS w wysokości 115 mln euro, natomiast za utrzymanie i konserwację części podstawowej 97 mln zł i 93 mln zł w opcji przedłużenia umowy.
Jak podkreśliła spółka CPK, system obsługi bagażu będzie zajmował w budynku terminala pasażerskiego powierzchnię ok. 80 tys. m kw. Szacowana długość taśmociągów służących do transportu bagażu to ponad 16 km. BHS dla Lotniska CPK będzie bazował na technologii ICS (Individual Carrier System), która polega na transportowaniu bagażu w pojemnikach. Według CPK pozwala to na pełne śledzenie i sortowanie bagażu, zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia oraz umożliwia modułową rozbudowę w zależności od tempa wzrostu ruchu lotniczego i potrzeb rozwijającego się terminala.
„Dialog konkurencyjny”
System (BHS – Baggage Handling System), który dla CPK ma stworzyć międzynarodowe konsorcjum, jest jednym z kluczowych dla działalności dużego portu lotniczego, gdyż zależy od niego czas oczekiwania na bagaż, jak również wygoda pasażerów terminala i sprawna koordynacja ewentualnych przesiadek.
Przetarg na system obsługi bagażu odbywał się w „trybie dialogu konkurencyjnego”. Otwarcie ofert, na które składały się trzy kwoty netto za dostawę i montaż, serwisowanie i utrzymanie przez pięć lat (od uruchomienia lotniska) systemu BHS, nastąpiło w lipcu bieżącego roku, jak również dotyczył opcji przedłużenia umowy o kolejne pięć lat.
Pod koniec sierpnia bieżącego roku pięć konsorcjów złożyło wnioski dotyczące dopuszczenia do udziału w postępowaniu przetargowym, zaś wykonawca będzie ostatecznie znany w przyszłym roku, gdy zostanie podpisana umowa z wybranym konsorcjum.
Znów zagraniczny kapitał…
Firma Beumer Group Poland Sp. z o.o. zaoferowała za dostawę i montaż BHS 198 mln euro netto, zaś za utrzymanie i konserwację części podstawowej odpowiednio 116 mln zł i 123 mln zł w opcji przedłużenia umowy.
Konsorcjum Vanderlande Logistics GmbH oraz Vanderlande Logistics, Unipessoal Lda przedstawiło natomiast wynagrodzenie za dostawę i montaż w wysokości 115 mln euro, a za utrzymanie i konserwację części podstawowej 97 mln zł i 93 mln zł w opcji przedłużenia umowy.
W 2024 r. CPK opublikowało informację o wszczęciu postępowania na dostawę Systemu Obsługi Bagażu. W odpowiedzi na powyższe, trzy podmioty, wszystkie z UE, złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po szczegółowej weryfikacji m.in. pod kątem doświadczenia (warunkiem udziału było m.in. uruchomienie w ciągu ostatnich 25 lat systemu BHS w portach lotniczych o przepustowości co najmniej 30 mln pasażerów rocznie) wszystkie podmioty zostały dopuszczone do dialogu konkurencyjnego. W kwietniu 2025 r. wszystkie podmioty uczestniczące w dialogu konkurencyjnym zostały zaproszone do złożenia ofert
— napisała w komunikacie spółka CPK.
Plany i wycena
W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie prac na budowie nowego portu CPK i wtedy dojść ma do inauguracji budowy fundamentów głębokich, czyli tzw. palowania.
Według planu postępowań inwestycyjnych CPK w latach 2026-2028 ma zostać uruchomione ponad sto postępowań, których wartość szacuje się powyżej 1 mln zł netto każdy. Wartość przetargów w samym tylko roku 2026 jest prognozowana na ok. 40 mld zł.
Zaktualizowany harmonogram CPK wskazuje, że nowe lotnisko ma być uruchomione przed końcem 2032 roku.
Jednocześnie z odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią, który jest na etapie zaawansowanego projektowania, wykupu nieruchomości, a na terenie Łodzi prac budowlanych
— podkreśla spółka CPK.
Warto zauważyć, że od kiedy premier Tusk zaczął mówić o repolonizacji, lawinowo rośnie liczba przypadków, w których kapitał zagraniczny przejmuje kolejne sektory polskiej gospodarki. Najświeższym przykładem jest m.in. fakt, że szwedzki operator Stena Line zwyciężył w przetargu dotyczącym korzystania w latach 2026-2032 z Publicznego Terminalu Promowego w Gdyni, który został zbudowany z polskich środków publicznych za 290 mln zł. Polskie konsorcjum Unity Line jest oburzone rozstrzygnięciem, przekonując, że przedstawiło ofertę korzystniejszą finansowo i możliwą do realizacji przy istniejących zasobach.
CZYTAJ WIĘCEJ: Repolonizacja à la Tusk. Przetarg ws. korzystania z portu w Gdyni wygrali Szwedzi, mimo, że Polacy przedstawili lepszy plan. „Rozdają polski majątek”
„Herzlichen Glückwunsch!”
W mediach społecznościowych dominuje jednak rozczarowanie z powodu tego, że szumnie zapowiadana przez premiera Donalda Tuska repolonizacja gospodarki narodowej najwyraźniej nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
O. Kolejny świetny przykład ministerialnego “local content”. Gratulacje. Lub też bardziej adekwatnie - herzlichen Glückwunsch!
— napisał na X Sebastian Meitz.
W kwestii rePOLONIZACJI 100% sukcesu!
— ironizuje wiceprezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Marcin Król.
Niezła ta repolonizacja xD
— zaznaczył Jan Molski
CZYTAJ TEŻ:
— CPK nie dla polskich firm? „Puls Biznesu”: Obawiają się sprowadzenia do roli wykonawców poleceń światowych gigantów
— Dlaczego rząd Tuska okroił CPK? Kuriozalne tłumaczenia Klimczaka. Mówił m.in. o… polonizacji. Mocna odpowiedź Horały!
— Demagog przyłapał Szłapkę na nieprawdzie ws. CPK. Mocne komentarze. „Co to za rzecznik rządu, który kłamie niemal we wszystkim?”
— „Tradycyjny już zestaw kłamstw ministra Klimczaka na temat CPK”. Horała punktuje zaklęcia szefa resortu infrastruktury
maz/PAP/Cpk.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/741243-repolonizacja-miedzynarodowe-konsorcjum-zbuduje-serce-cpk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.