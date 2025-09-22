Biały Dom ostrzega: Amerykańskie firmy nie będą płacić kar z powodu unijnych przepisów klimatycznych. Prędzej zrezygnują z inwestycji w Europie

autor: Fratria

Bruksela ma poważny problem - Waszyngton chce, by wycofała niezwykle kontrowersyjną dyrektywę, która zmusza firmy, nie tylko unijne, do dbania o tzw. zrównoważony rozwój i ochronę klimatu.

Zielony bałagan

Problem, jakim będzie wypełnienie przepisów dyrektywy przez największe amerykańskie przedsiębiorstwa kooperujące z Unią i eksportujące do Europy, jest jednym z omawianych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i amerykańskiej administracji w ramach trwających uzgodnień wielkiej umowy handlowej. Jak informują światowe media, choć niektóre przepisy (jako zbyt obciążające przedsiębiorstwa biurokratycznie i finansowe, a do tego mało realistyczne) zostały nieco złagodzone po interwencji potentatów z Niemiec i Francji, to jednak dla strony amerykańskiej są ciągle nie do zaakceptowania.…

